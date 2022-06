Der Euro hat sich am Mittwoch von anfänglichen leichten Verlusten erholt und ist wieder über 1,07 US-Dollar gestiegen.Frankfurt - Der Euro hat sich am Mittwoch von anfänglichen leichten Verlusten erholt und ist wieder über 1,07 US-Dollar gestiegen. Im Mittagshandel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0730 Dollar und damit mehr als am Vorabend. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0484 inzwischen deutlich über der 1,04er-Marke. Am Morgen lag der Kurs nur knapp darüber und am Vortag zweitweise noch...

Den vollständigen Artikel lesen ...