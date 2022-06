London (www.fondscheck.de) - Das weltweit erste börsengehandelte und mit physischen CO2-Zertifikaten der EU (EUAs) hinterlegte Produkt, SparkChange Physical Carbon EUA ETC (ISIN XS2353177293/ WKN A3GSS6), wurde in den Handel an der Deutschen Börse XETRA und der Borsa Italiana aufgenommen, so HANetf in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

