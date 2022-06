London (ots/PRNewswire) -Die International Tennis Federation (ITF) hat heute bekannt gegeben, dass die britische Lawn Tennis Association (LTA) als Gastgeber für das Finale des Billie Jean King Cup 2022 von BNP Paribas ausgewählt wurde. Das Finale findet von 8. bis 13. November auf den Hartplätzen in der Emirates Arena im schottischen Glasgow statt.Großbritannien wird als Gastgeberland zusammen mit Australien, Belgien, Kanada, Tschechien, Italien, Kasachstan, Polen, Spanien, der Slowakei, der Schweiz und den USA an der Endrunde teilnehmen, um den Weltmeister 2022 zu bestimmen.Im Finale der Tennisweltmeisterschaft der Frauen treten diese zwölf Nationen in vier Gruppen von jeweils drei Nationen gegeneinander an, wobei sich die vier jeweiligen Gruppensieger für das Halbfinale qualifizieren.Der ITF-Präsident David Haggerty erklärte: "Wir freuen uns, das Finale des Billie Jean King Cup 2022 von BNP Paribas nach Glasgow zu holen. Die LTA hat im Rahmen eines kompetitiven Hosting-Prozesses einen sehr beeindruckenden Beitrag abgegeben. Sie hat erfolgreich Davis-Cup-Spiele in Glasgow ausgerichtet, und wir freuen uns darauf, die Tennisweltmeisterschaft der Frauen vor leidenschaftlichen Tennisfans aus der ganzen Welt in einer elektrisierenden Atmosphäre zum Finale der Damen-Tennisweltmeisterschaft stattfinden zu lassen."Anne Keothavong, Großbritanniens Billie Jean King Cup-Kapitänin, erklärte: "Dies ist eine fantastische Gelegenheit, das Damentennis bekannter zu machen und die Aufmerksamkeit auf den Frauensport zu lenken. Das gesamte Team freut sich sehr darauf, vor heimischem Publikum zu spielen und die ganze Woche über lautstark unterstützt zu werden."Scott Lloyd, Chief Executive der LTA, betonte: "Wir haben gesagt, dass wir mehr Großveranstaltungen nach Großbritannien holen und das ganze Jahr über mehr Aufmerksamkeit auf den Tennissport lenken wollen, und ich freue mich, dass Glasgow in diesem Jahr sowohl das Finale des Billie Jean King Cup als auch die Gruppenphase des Davis-Cup-Finales ausrichten wird. Das erste Finale fand 1963 in Großbritannien statt, und es ist großartig, dass das Finale zum ersten Mal seit 1991 wieder hier stattfindet. Das ist eine große Chance für uns, mehr Menschen für Tennis zu begeistern und besondere Erinnerungen zu schaffen, von denen wir hoffen, dass sie die nächste Generation von Spielern inspirieren werden."Weitere Informationen zur Auslosung und zum Ticketverkauf folgen zu gegebener Zeit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.billiejeankingcup.com.Pressekontakt:Heather Bowler,heather.bowler@itftennis.com,+44 (0)20 8392 4632Original-Content von: International Tennis Federation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148384/5242694