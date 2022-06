Das Open Interest an den Erdgas-Futures-Märkten ist am Dienstag nach zwei Tagesgewinnen in Folge um rund 8,8K Kontrakte gesunken, wie vorläufige Daten der CME Group zeigen. Auf der anderen Seite stieg das Volumen um rund 88,6K Kontrakte an. Erdgas: Die $10,00-Marke ist in greifbarer Nähe Die Preise für Erdgas überstiegen am Dienstag kurzzeitig die ...

