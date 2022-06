Unterföhring (ots) -8. Juni 2022. Daniel M., 31 Jahre aus Kiel ist sich sicher: "Mit Köpfchen und Körpereinsatz hole ich mir die Kohle." Franzi, 24 Jahre aus Frankfurt sagt: "Ich werde immer 110 Prozent geben und dann hoffentlich auch gewinnen. Man kann alles schaffen, wenn man möchte." Und Philly, 21 Jahre aus Ilmenau stellt fest: "Verlieren tue ich nicht, da habe ich keine Lust drauf." Leichter gesagt als getan? Wir werden sehen! Auch in der zweiten Staffel der erfolgreichen SAT.1-Gameshow "99 - Eine:r schlägt sie alle!" gilt nur eine Regel, um am Ende als Sieger:in hervorzugehen: Sei niemals der oder die Letzte. Und dafür muss man ein echtes Allroundtalent sein.Mit Marktanteilen von bis zu 11,7 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen war die erste Staffel in SAT.1 ein wunderbarer Erfolg. Grund genug, nun ein zweites Mal 100 Kandidat:innen ins Rennen zu schicken.Insgesamt treten 100 Kandidat:innen zwischen 19 und 72 Jahren aus ganz Deutschland in 99 Spielen gegeneinander an. In jedem Spiel gilt: Der oder die Letzte fliegt! Die Kandidat:innen müssen die Spiele mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness meistern.Wer schafft es, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal der oder die Letzte zu sein? Und wer kann im finalen Duell, im 99. Spiel, 99.000 Euro gewinnen?Melissa Khalaj und Florian Schmidt-Sommerfeld moderieren und kommentieren "99 - Eine:r schlägt sie alle!". Produziert wird "99 - Eine:r schlägt sie alle!" von Fabiola.Weitere Informationen unter: www.sat1.de/tv/99"99 - Eine:r schlägt sie alle!" vier Folgen am 8./22./29. Juli 2022 und am 12. August, immer 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Hashtag zur Show: #99EinerschlägtsiealleBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 08.06.2022 (endgültig gewichtet)Pressekontakt:Pressekontakt:Tina Land, Katrin DietzCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192 / - 1154email: tina.land@seven.one / katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingCarolin Klemaphone: +49 1604798508email: carolin.klema@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5242722