SWAIMAH (dpa-AFX) - Klimaschutzminister Robert Habeck hat die geplanten Flächenziele für Windräder sowie andere Änderungen als "Meilensteine" für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien bezeichnet. Der Grünen-Politiker sagte am Mittwoch in Swaimah in Jordanien, der Ausbau müsse beschleunigt werden. "Wir haben das schlecht genug gemacht in der Vergangenheit."

Die Bundesregierung will für die Windkraft an Land gesetzlich verpflichtende Flächenziele vorgeben: Bis 2026 sollen 1,4 Prozent, bis 2032 zwei Prozent der Bundesfläche für Windräder verfügbar sein,

Habeck sagte, es sei eine regional faire Verteilung geplant. Zugleich aber sei eine "Verhinderungsplanung" nicht akzeptabel, sagte er mit Blick auf strenge Regelungen in Ländern zum Abstand von Windrädern zu Wohnhäusern. Eine Länderöffnungsklausel, die dazu geführt habe, dass es in einigen Ländern sehr große Abstände gebe, werde umgeschrieben./hrz/DP/jha