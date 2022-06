London (ots/PRNewswire) -Der Fintech-Pionier geht noch einen Schritt weiter und engagiert sich für eine Zukunft, in der jede Marke oder jedes Unternehmen, das auf Railsr läuft, eingebettete Finanzerfahrungen strategisch nutzen kann, um die Zukunft der Verbraucherfinanzierung zu werden.Die weltweit führende Plattform für eingebettete Finanzerfahrungen, Railsbank, hat ihren Namen in Railsr geändert und ein Prämienangebot eingeführt. Damit macht sie deutlich, dass sie bereit ist, die nächste Entwicklung im Bereich der Finanzerfahrung für Verbraucher zu entwickeln und anzubieten.Eingebettete FinanzerfahrungenRailsr ist die erste schlüsselfertige Plattform weltweit, die über Fintech hinausgeht und es jeder Marke oder jedem Unternehmen beispielsweise aus den Bereichen Sport, Einzelhandel, Reisen und E-Commerce ermöglicht, eingebettete Finanzerfahrungen als strategisches Werkzeug für Kundenbeziehungen, Einnahmen, Prämien und Relevanz zu nutzen.Die Railsr-Plattform verfügt über alle Technologien, Produktfunktionen, operativen Abläufe und behördlichen Lizenzen, die eine Marke braucht, um Finanz-Erfahrungen schnell und nahtlos sowie zum richtigen Zeitpunkt in ihrer bestehenden "Customer Journey" anzubieten und einzubetten, je nachdem, wo sie am wirkungsvollsten sind.Railsr hat aktuell mehr als 250 Business-to-Business (B2B)-Kunden und 5,5 Millionen Konten. Zu den bestehenden Kunden zählen Foris, Paceline, Plum, Wirex und Wagestream - der allererste Kunde, der 2018 unter Vertrag genommen wurde. Zu den strategischen Partnern gehören neuerdings auch AWS, Salesforce, Visa, Mastercard und Plaid.Seit seiner Gründung 2016 hat das Unternehmen über 100 Millionen USD an Eigenkapital aufgenommen und wird von führenden Investoren wie unter anderem Visa unterstützt. Darüber hinaus ist das Unternehmen heute eine weltweit tätige Plattform für globale und regionale Kunden mit Niederlassungen in Großbritannien (HQ), Europa, der APAC-Region und den USA.Positive DisruptionJetzt, wo entscheidende Markttrends zusammenlaufen, ist der richtige Zeitpunkt für die nächste Stufe der Railsr-Reise: die Beschleunigung der digitalen Transformation, die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Erlebnissen und die fortlaufende Entwicklung über Banking-as-a-Service (BaaS) hinaus zu tiefer eingebetteten Finanzerlebnissen, sowie ein Markt, der auf einen weltweiten Umsatz von rund 800 Milliarden USD geschätzt wird.In den letzten sechs Jahren hat Railsr gezielt eine Plattform aufgebaut, die auf einem integrierten Finanzproduktset basiert, das es jeder Marke oder jedem Unternehmen ermöglicht, die Finanzierung innerhalb ihrer bestehenden Customer Journey zu einem phänomenalen Erlebnis werden zu lassen. Zusätzlich zu Banking, Wallets, Kreditkarten und Daten hat Railsr jetzt ein Prämienangebot eingeführt, das sein Finanzprodukt-Set vervollständigt - und stellt damit den ersten, einzelnen, schlüsselfertigen Anbieter auf dem Markt für eingebettete Finanzerfahrungen dar.Nigel Verdon, Mitbegründer und CEO, betonte: "In der heutigen schnelllebigen Welt der erstaunlichen Kundenerlebnisse hat die Finanzbranche nicht mit der Entwicklung Schritt gehalten. Wir aber überdenken die Sache von Grund auf neu, um eine positive Disruption zu liefern. Als weltweit führende Plattform für eingebettete Finanzerfahrungen unterstützt Railsr Marken dabei, ihre Kunden in den Mittelpunkt ihres Geschäfts zu stellen, indem sie Finanzen als zentrales Engagement-Tool nutzen, um Beziehungen zu vertiefen, Relevanz zu schaffen und Umsätze zu generieren. Wir haben unseren Namen in Railsr geändert und machen Finanzen zu einer phänomenalen Erfahrung.""Die Welt hat einen Wendepunkt erreicht. Sie befindet sich in einer radikalen digitalen Transformation. Die Nutzung von Railsr hilft unseren Kunden dabei, Beziehungen, Einnahmen, Prämien und Bedeutsamkeit mit ihren Kunden zu fördern. Wir sind für jeden Schritt ihrer Erfahrung im Bereich eingebetteter Finanzen für die Kunden da, vom Prototyping bis zur Markteinführung und schließlich zur weltweiten Skalierung."KundenzitatePortman Wills, Gründer & CTO, Wagestream: "Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es Wagestream ohne Railsr nicht geben würde. Vom ersten Tag an haben die innovativen Banking-as-a-Service (BaaS)-Produkte von Railsr Wagestream bei seiner Mission unterstützt, jedem Mitarbeiter an der Front ein finanzielles Wohlergehen zu ermöglichen. Durch den Einsatz von Railsr kann Wagestream mehr als einer Million Arbeitnehmern erschwingliche und benutzerfreundliche Tools zur Verfügung stellen und so die finanzielle Gesundheit von Arbeitgebern wie Greene King, Halfords, Next und dem NHS fördern. "Victor Trokoudes, Gründer, Plum, "Mehr als eine Million Menschen sparen und investieren mit Plum. Als Unternehmen haben wir mit Railsr ein bedeutendes Wachstum erlebt. Wir haben ihre innovative Plattform für die Lizenzvergabe, Banking as a Service (BaaS) und die Einführung unserer Kartenangebote für Großbritannien und die EU genutzt, um unseren Kunden intelligente und aktive Finanzentscheidungen zu ermöglichen."Marktchancen und -forschungLaut Branchenexperte Simon Torrence wird der Wert der schnell wachsenden eingebetteten Finanzwirtschaft - eingebettete Versicherungen, Kredite und Zahlungen - für das Jahr 2030 auf eine Marktkapitalisierung von 7,2 Billionen USD geschätzt, das Doppelte des aktuellen Werts der heutigen Top-30-Banken und -Versicherer weltweit.Vor kurzem hat sich Railsr mit dem World Retail Congress zusammengetan und einen Bericht über das Verhalten und die Kaufgewohnheiten vier verschiedener Verbrauchersegmente zu veröffentlicht, die nach dem Lockdown entstanden sind: die digitalen Neuankömmlinge, die Abonnenten, die ethischen Verbraucher und die Nervenkitzel-Suchenden. Der Bericht macht deutlich, dass Einzelhändler dafür gewappnet sein müssen, diesen Schlüsselgruppen Verbrauchererlebnisse anzubieten. Der Bericht weist außerdem auf signifikante Veränderungen bei der Einstellung der Verbraucher hin, was sich daran zeigt, dass 73 % des Wachstums der Einzelhandelssuchen über Google in Großbritannien auf neue oder selten gesuchte Begriffe zurückzuführen sind.Eine von Railsr in Auftrag gegebene Studie hat die wachsende Nachfrage nach neuen und verbesserten finanziellen Erfahrungen und besseren Prämien seitens der Verbraucher aufgezeigt. Die Studie stellte fest, dass 39 % der Verbraucher daran interessiert sind, Finanzdienstleistungen wie Kredite, Darlehen oder Investitionen von Marken, die sie mögen und denen sie vertrauen, in Anspruch zu nehmen. Diese Zahl steigt unter den 18- bis 24-Jährigen auf 51 %. Gleichzeitig wären 41 % an einer Kreditkarte interessiert, die einen frühen Zugang zu Tickets, exklusiven Angeboten oder anderen hochwertigen Prämien ihrer bevorzugten High-Street-Marke bietet.Die jüngsten EntwicklungenDas Unternehmen hat mehrere strategische Schritte zur Unterstützung des Wachstums und zum Aufbau von Know-how in der Einzelhandels- und Sportbranche angekündigt. Dazu gehört unter anderem die Ernennung des ehemaligen englischen Rugby-Kapitäns und derzeitigen Führungsmentors der englischen Rugby-Union, Will Carling, OBE, und des ehemaligen Formel-1-Vorstandsberaters Jon Hall.Über RailsrIn der heutigen schnelllebigen Welt der erstaunlichen Kundenerlebnisse hat die Finanzbranche nicht mit der Entwicklung Schritt gehalten. Wir denken anders. Als weltweit führende Plattform für eingebettete Finanzerfahrungen unterstützen wir Marken dabei, die Kunden in den Mittelpunkt ihres Geschäfts zu stellen, indem wir Finanzen als zentrales Engagement-Tool nutzen, das den Umsatz steigert und Beziehungen vertieft.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1833487/Railsr_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1834285/Railsr_at_Money2020_Europe.jpgPressekontakt:Emma Thompson,+44 7540 302090,press@railsr.com,railsr@nelsonbostock.comOriginal-Content von: Railsr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163545/5242741