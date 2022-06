Vancouver, British Columbia - 8. Juni 2022 - ParcelPal Logistics Inc. ("ParcelPal" oder das "Unternehmen") (OTC: PTNYF) (CSE:PKG) (FWB:PT0A) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit dem Abschluss der Übernahme des zweiten US-Zustelldienstes (das "erworbene Unternehmen") durch das Unternehmen seine Expansion in den Vereinigten Staaten fortsetzt. Diese Transaktion verschafft dem Unternehmen ein zusätzliches Standbein im Westen der Vereinigten Staaten und wird es uns ermöglichen, in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter zu expandieren. Es gilt anzumerken, dass wir mit dieser Übernahme nun Dienstleistungen für einen der größten Express-Transport- und Logistikanbieter der Welt erbringen werden, welcher weder ein bestehender Kunde noch Amazon ist.

Damit diversifizieren wir gleichzeitig unsere Kunden- und Umsatzbasis weiter und erweitern unser Geschäft um ein Unternehmen mit positivem operativem Cashflow. Dies sollte sich positiv auf unsere finanzielle Gesamtleistung auswirken.

CEO Rich Wheeless sagt dazu: "Diese Akquisition ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, da die Expansion in den Vereinigten Staaten für das zukünftige Wachstum von ParcelPal von wesentlicher Bedeutung ist. Die Vereinigten Staaten sind die größte Verbraucherwirtschaft der Welt und haben einen beträchtlichen unmittelbaren und langfristigen positiven Einfluss auf unser Geschäft. Noch spannender ist, dass der Neukunde von vielen als der Goldstandard in der Logistikbranche angesehen wird, und ich glaube, dass diese Übernahme in naher Zukunft zu weiteren organischen Expansionsmöglichkeiten führen wird. Wir haben im vergangenen Jahr deutliche betriebliche Verbesserungen erzielt, und ich freue mich darauf, diesen Trend fortzusetzen."

Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt 1,35 Millionen US-Dollar (das 1-fache des Umsatzes des Vorjahres) und setzt sich zu 50 % aus gesperrten Stammaktien und zu 50 % aus Barmitteln zusammen. Die Barmittel werden in Tranchen in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres des Unternehmens gezahlt. Der Kaufvertrag im Zusammenhang mit dieser Transaktion wird bei den kanadischen und US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörden öffentlich eingereicht und enthält die spezifischen Konditionen der Transaktion.

Das Unternehmen freut sich darauf, in den kommenden Wochen weitere wichtige Informationen in diesem Zusammenhang bereitzustellen.

Über ParcelPal Logistics Inc.

ParcelPal ist ein in Vancouver (British Columbia) ansässiges Unternehmen, das auf Last-Mile-Lieferdienste und Logistiklösungen spezialisiert ist. Wir sind ein kundenorientiertes Kurier- und Logistikunternehmen, das Menschen und Unternehmen mit Hilfe eines Botendienstnetzes in den großen kanadischen Städten Vancouver, Calgary und Toronto und nun auch im Westen der Vereinigten Staaten verbindet. Zu unseren Vertikalmärkten zählen unter anderem Pharma & Gesundheit, Essen auf Rädern, der Einzelhandel und der Lebensmittelhandel.

Diese von der Unternehmensführung erstellte Pressemeldung wurde weder von der Canadian Securities Exchange ("CSE"), noch von der Securities and Exchange Commission, noch von irgendeiner anderen Wertpapieraufsichtsbehörde geprüft. Es wird von diesen daher auch keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Meldung übernommen.

OTC - Symbol: PTNYF

CSE - Symbol: PKG

FWB - Symbol: PT0

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das zukünftige Potenzial von ParcelPal. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig anhand von Begriffen wie "wird", "kann", "glaubt", "sollte", "beabsichtigt", "erwartet", "geht davon aus", "plant" und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Alle nicht auf historischen Fakten basierenden Aussagen in dieser Meldung sind zukunftsgerichtete Aussagen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht abgeschlossen wird, beispielsweise weil die endgültigen Dokumente nicht unterzeichnet werden, die Due-Diligence-Prüfung nicht zufriedenstellend ausfällt oder die CSE keine Genehmigung erteilt, sowie das Risiko, dass ParcelPal nicht erfolgreich ist, unter anderem aufgrund allgemeiner Risiken in Bezug auf die Branche für mobile Anwendungen, der Unfähigkeit von ParcelPal, sich am Markt durchzusetzen, und möglicher Anfechtungen des von ParcelPal genutzten geistigen Eigentums. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen.

Das Unternehmen kann nicht gewährleisten, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreffen werden. Daher werden die Leser darauf hingewiesen, dass sie sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung von der Geschäftsleitung als zutreffend erachtet wurden, können sie sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen wird die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur insoweit überarbeiten oder öffentlich aktualisieren, wie dies nach dem kanadischen Wertpapierrecht ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

