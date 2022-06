LONDON und AMSTERDAM, June 08, 2022, der disruptive Marktführer im FinTech-Bereich, der sich auf reibungslose Zahlungen und Mehrwertdienste spezialisiert hat, gab heute auf der Money20/20 Europe eine mehrjährige Partnerschaft mit Feedzai bekannt, der weltweit ersten RiskOps-Plattform für finanzielles Risikomanagement. Mit Feedzai, einem wichtigen Marktführer bei der Sicherung des globalen Handels, werden Kunden von Trust Payments von einer fortschrittlichen Cloud-basierten Risikomanagement-Plattform profitieren, die auf maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz basiert.



RiskOps von Feedzai erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Branche, um eine nahtlose Lösung für Identität, Echtzeitdaten und Zusammenarbeit über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu finden und gleichzeitig die Produktivität zu steigern und es Finanzdienstleistern zu ermöglichen, bessere Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen.

Daniel Holden, Gruppen-CEO von Trust Payments, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Feedzai, da sie sicherstellt, dass unsere Vision für Converged Commerce durch das robuste Risikomanagement-Angebot von Feedzai unterstützt wird, das Geräteauthentifizierung, Malware-Abwehr, Verhaltensbiometrie und eine umfassende Suite an integrierten Lösungen zur Betrugs- und Geldwäschebekämpfung umfasst. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für die Schaffung eines Goldstandard-Risikorahmens, um unseren Kunden auf der ganzen Welt vertrauenswürdige Handelslösungen anbieten zu können."

"Wir freuen uns, dass Trust Payments Feedzai als vertrauenswürdigen Partner ausgewählt hat und unsere einzigartige RiskOps-Lösung implementiert, um sicherzustellen, dass die Teams von Trust Payments über eine einzige Plattform alle mit Betrug und Finanzkriminalität zusammenhängenden Vorgänge bearbeiten und die finanzielle Sicherheit für sich und ihre Kunden gewährleisten können", ergänzte Nuno Sebastião, CEO bei Feedzai.

Die weltweit größten Banken, Datenverarbeiter und Einzelhändler vertrauen bereits auf Feedzai, um Billionen von Dollar zu schützen, das Risiko im Griff zu behalten und zugleich das Kundenerlebnis der Verbraucher zu verbessern, ohne den Datenschutz zu vernachlässigen. Feedzai ist ein Unternehmen der Serie D und hat bisher 282 Millionen USD bei einer aktuellen Bewertung von 1,5 Mrd. USD aufgebracht. Die Technologie des Unternehmens schützt 900 Millionen Menschen in 190 Ländern.

Über Trust Payments:

Trust Payments ist ein disruptiver Marktführer im FinTech-Bereich, der sich auf reibungslose Zahlungen und Mehrwertdienste für Online- und Offline-Händler spezialisiert hat. Wir bieten On-Demand-Zahlungen und Banking-as-a-Service-Dienste an, die Unternehmen dabei helfen, online, im Geschäft und mobil zu wachsen und sich zu vergrößern.

Trust Payments kombiniert diese Omnichannel-Dienste mit leistungsstarken Tools wie Einzelhandelstechnologie, Kundenbindungsmanagement und Instant eCommerce. Wir arbeiten ständig an neuen innovativen Zahlungsmethoden für Kryptowährungen und Banküberweisungen, um Converged Commerce voranzubringen. Seit 2020 hat Trust Payments mehrere Unternehmen gekauft und in seine Unternehmensgruppe eingebunden, darunter WonderLane (Marktführer in den Bereichen Einzelhandel und Point of Sale); Stor (vollständige E-Commerce-Plattform für kleine Händler); und Mobilize (Spezialisten für mobiles Engagement- und Kundentreue-Tracking).

Trust Payments konzentriert sich auf Handelsanbieter im Vereinigten Königreich, in der EU und in den USA und schafft durch personalisierte Dienstleistungen, sichere und reibungslose Zahlungen und innovative Produkte Mehrwert für seine Kunden. Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen profitieren von unserer 24-jährigen Erfahrung.

Trust Payments ist mit über 500 Beschäftigten in 11 Niederlassungen weltweit vertreten und unterstützt die anspruchsvollsten Geschäftsfelder - vom Einzelhandel über das Reise- und Gastgewerbe bis hin zu Krypto, Glücksspiel und Finanzdienstleistungen. Wir haben ein akquirierendes Netzwerk mit mehr als 50 globalen Banken und Hunderten von alternativen Zahlungsmöglichkeiten.

Wir verfügen in der EU über Principal Memberships bei Visa und Mastercard für grenzüberschreitende Geschäfte, sind sowohl von der maltesischen Finanzdienstleistungsbehörde (Malta Financial Services Authority) als auch von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) zugelassen und haben in 6 US-Bundesstaaten Lizenzen für die Durchführung regulierter Zahlungen im Glücksspielsektor.

Weitere Informationen finden Sie unter www.trustpayments.com .

Über Feedzai:

Feedzai ist die weltweit erste RiskOps-Plattform für Finanzrisikomanagement und der Marktführer bei der Absicherung des globalen Handels mit der zurzeit fortgeschrittensten Cloud-basierten Risikomanagement-Plattform, die auf maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz basiert. Feedzai sorgt für Sicherheit beim Übergang zu einer bargeldlosen Welt und ermöglicht gleichzeitig digitales Vertrauen bei jeder Transaktion und Zahlungsart. Die weltweit größten Banken, Datenverarbeiter und Einzelhändler vertrauen auf Feedzai, um Billionen von Dollar zu schützen, das Risiko im Griff zu behalten und zugleich das Kundenerlebnis der Verbraucher zu verbessern, ohne den Datenschutz zu vernachlässigen. Feedzai ist ein Unternehmen der Serie D und hat bisher 282 Millionen USD bei einer aktuellen Bewertung von 1,5 Mrd. USD aufgebracht. Die Technologie des Unternehmens schützt 900 Millionen Menschen in 190 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter feedzai.com

Medienkontakt:

Catarina da Fonseca

PR & Communications Manager, Feedzai

catarina.fonseca@feedzai.com

Joe Fernandez

Content & Communications Manager, Trust Payments

joe.fernandez@trustpayments.com