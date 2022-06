Bei Plug Power läuft es rund. Der Brennstoffzellen-Hersteller hat diese Woche bereits davon profitiert, dass US-Präsident Joe Biden die heimische Produktion grüner Energie ankurbeln will. Jetzt plant Plug Power eine neue Produktionsstätte im Hafen von Antwerpen-Brügge - und will auch in Europa der Energiekrise entgegenwirken.Plug Power hat einen 30-jährigen Konzessionsvertrag für den Bau einer Anlage im zweitgrößten Hafen Europas unterschrieben. Das teilte der US-Konzern am heutigen Mittwoch mit.Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...