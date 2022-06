Seit den Höchstständen der Aktie aus Anfang 2020 bei 146,30 Euro ist der Kurs merklich zusammengeschrumpft, in diesem Jahr markierte das Papier einen traurigen Negativrekord bei 16,45 Euro. Seit Mitte Mai läuft aber wieder eine kleinere Erholungsbewegung und reichte vorläufig an den 50-Tage-Durchschnitt um 21,20 Euro heran. Nach einem kleinen Pullback in diesem Bereich versucht sich die Aktie erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...