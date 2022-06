Und wieder ein Blick in den Börsen-Kurier Nr. 23 vom 9. Juni 2022, www.boersen-kurier.at - Von fallenden Kursen profitieren: Auch in bearishen Zeiten sind ertragreiche Investments möglich- Negative Prognosen Jens Korte für uns aus New York- ESG: Nachteil oder große Chance: Wie heimische AGs das Thema einordnen- Zertifikate Spezial Beruhigung für Ihr Depot- Kommentar. Prof. Nouriel Roubini glaubt an eine Rezession in den nächsten zwei Jahren- Investitionen. Standort Deutschland fällt im internationalen Ver- gleich zurück- Wettbewerb. Das Know-how der osteuropäischen Länder ist für Europa unerlässlich- Analyse. Der Anbieter für Heimwerkerbedarf Einhell überzeugt bei Produkten und Rendite- Abrechnung. Bei OMV-HV standen ...

