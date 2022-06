Metaverse-Token übertreffen jede andere Kryptowährung. Sie verzeichnen ein Plus von fast 400 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei zählten sie, was die Rendite angeht, in den vergangenen 30 Tagen zu den größten Verlierern. Einem Bericht von Kraken Exchange zufolge steigen Metaverse-Token in ungeahnte Höhen. Ein Plus von fast 400 Prozent verzeichneten sie gegenüber dem Vorjahr - und das in der aktuell rückläufigen Situation. Dabei stellen sie eine von nur zwei Kryptokategorien dar, deren Preise von Jahr zu Jahr gestiegen ...

