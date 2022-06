Marktreife der Energiespeichertechnologie von Energy Dome mit der Inbetriebnahme der kommerziellen Demonstrationsanlage auf Sardinien (Italien)

Energy Dome, ein führender Anbieter von Langzeit-Energiespeichern, meldete heute die erfolgreiche Inbetriebnahme seiner ersten CO2-Batterie-Anlage auf Sardinien (Italien). Dieser Meilenstein bedeutet, dass die CO2-Batterie-Technologie nun endgültig mit einem geringeren Risiko verbunden ist. Parallel dazu tritt Energy Dome in die kommerzielle Skalierungsphase ein und bietet die erste kommerzielle Langzeit-Energiespeichertechnologie auf dem Markt, die weltweit bedarfsgerecht eine zuverlässige Alternative zu fossilen Brennstoffen für Grundlaststrom bietet.

Energy Dome's CO2 Battery facility in Sardinia, Italy (Photo: Business Wire)

Die erste Betriebsphase hat bestätigt, dass die CO2-Batterie leistungsfähig ist und Energie über einen langen Zeitraum speichern kann, während ohne Leistungsverluste oder Standortabhängigkeit ein äußerst wettbewerbsfähiger Round-Trip-Wirkungsgrad gewahrt bleibt. Die Demonstrationsanlage auf Sardinien hat unter Beweis gestellt, dass es sich um ein innovatives Verfahren mit gängigen Bauteilen aus einer weltweit etablierten Lieferkette handelt und eine rasche weltweite Bereitstellung der CO2-Batterie ohne Engpässe weltweit möglich ist.

"Ich bin stolz auf unser engagiertes Team und unsere Ergebnisse. Wir können jetzt eine Antwort auf die drängendste Fragestellung unserer Zeit geben: den Klimawandel", sagte Claudio Spadacini, Gründer und CEO von Energy Dome. "Unsere bahnbrechende Technologie, die CO2-Batterie, ist jetzt kommerziell erhältlich, um kosteneffiziente erneuerbare Energie auf globaler Ebene verfügbar zu machen."

Die CO2-Batterien von Energy Dome können überall auf der Welt schnell und zu weniger als der Hälfte der Kosten von Lithium-Ionen-Batteriespeichern ähnlicher Größe eingesetzt werden und beinhalten leicht verfügbare Materialien wie etwa Kohlendioxid, Stahl und Wasser. Energy Dome bereitet derzeit die erste großskalige Anlage mit 20 MW und 200 MWh vor. Das "Commercial Operation Date" für die Inbetriebnahme des ersten kommerziellen Projekts wird voraussichtlich Ende 2023 sein.

Energy Dome ist nach der Betriebsaufnahme im Februar 2020 in etwas mehr als zwei Jahren von einem Konzept zu einer vollständigen Erprobung im Multi-Megawatt-Maßstab fortgeschritten. Dazu hat Energy Dome ein Expertenteam für Turbogeneratoren, Verfahrenstechnik und Energie in Anspruch genommen, das bei der Auslegung neuartiger Turbinen und dem Bau von Energieanlagen mit einer Leistung von über 500 MW Erfolge nachweisen kann. Dieser erfolgreiche Start rührt zum Teil auch aus dem einzigartigen Charakter des Verfahrens von Energy Dome, das gängige Bauteile in einen neuartigen industriellen Prozess eingliedert, der auf einer thermodynamischen Umwandlung von CO2 beruht.

Das Unternehmen hat bereits mehrere kommerzielle Vereinbarungen abgeschlossen, wie etwa mit dem italienischen Versorgungsunternehmen A2A über den Bau einer ersten 20-MW-5h-Anlage. Anfang dieses Jahres unterzeichnete Energy Dome überdies eine nicht-exklusive Lizenzvereinbarung mit Ansaldo Energia, einem großen Anbieter von Anlagen und Bauteilen zur Stromerzeugung, über den Bau von Langzeit-Energiespeicheranlagen in Italien, Deutschland, dem Nahen Osten und Afrika.

Das Vorhaben von Energy Dome wird von Investoren wie der europäischen Deeptech-Risikokapitalgesellschaft 360 Capital, Barclays, Novum Capital Partners und Third Derivative unterstützt.

Zur Finanzierung der raschen kommerziellen Hochskalierung plant Energy Dome eine Series-B-Finanzierungsrunde für potenzielle Investoren, die an seiner bahnbrechenden Energiespeichertechnologie interessiert sind.

Über Energy Dome

Energy Dome ist ein Anbieter von Energiespeicherlösungen, der erneuerbare Energien nutzbar macht, indem er Solar- und Windenergie mit Hilfe der CO2-Batteriespeicherung jederzeit einspeisungsfähig bereitstellt. Geleitet von einem Team, das auf eine langjährige Erfahrung im Energiesektor zurückblicken kann, trägt die kostengünstige Energiespeichertechnologie von Energy Dome zur Beschleunigung des weltweiten Umstiegs auf erneuerbare Energien bei, indem sie es ermöglicht, den Anteil von Strom aus erneuerbaren Energiequellen im Netz zu steigern. Im Jahr 2022 war das Unternehmen Gewinner des prestigeträchtigen Wettbewerbs BloombergNEF Pioneers in der Kategorie "Bereitstellung von emissionsfreier Energie rund um die Uhr". Weitere Informationen finden Sie unter www.energydome.com.

