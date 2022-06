Das Unternehmen führt Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Devisen auf einer einzigen EMS-Plattform zusammen

FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von Multi-Asset-Ausführungs- und Order-Management-Systemen, gab bekannt, dass APG Asset Management (APG) FlexTRADER EMS, sich für die Ausführungsmanagement-Plattform von FlexTrade entschieden hat, um seine Multi-Asset-Ausführungsmanagement-Funktionen zu konsolidieren und zu rationalisieren.

APG, mit Hauptsitz in den Niederlanden und einem verwalteten Vermögen von rund 586 Milliarden Euro (Stand: 22. April), erkannte die Notwendigkeit, sein Ausführungsmanagement im Rahmen einer umfassenderen Initiative zur Umgestaltung des Front Office zu überarbeiten. Nach einem erfolgreichen Proof of Concept entschied sich APG für FlexTRADER EMS, die Multi-Asset-Ausführungsplattform von FlexTrade, als optimale Lösung, um den Handel mit Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Devisen über eine einzige Plattform abzuwickeln.

Mit FlexTRADER EMS wird APG fortschrittliche, anpassbare Workflows erstellen und den Handelsteams in den Niederlanden, Hongkong und den USA einheitliche Daten, Tools und Schnittstellen zur Verbesserung der Handelseffizienz zur Verfügung stellen. Darüber hinaus werden die offene Architektur und die leistungsstarken APIs von FlexTRADER im Rahmen der breit angelegten APG-Initiative zur Umgestaltung des Front-Office für Interoperabilität im gesamten neuen Ökosystem sorgen, einschließlich der Integration von thinkfolio von S&P Global Market Intelligence, um eine rationalisierte, nahtlose OEMS-Lösung bereitzustellen.

Jan Mark van Mill, Head of Treasury and Trading bei APG, erklärte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit FlexTrade bei der Bereitstellung unserer neuen Multi-Asset-Ausführungsmanagement-Plattform. Wir arbeiten in einem zunehmend schnelllebigen Umfeld, in dem die rasche Markteinführung neuer Funktionen, Anpassungen und Innovationen unseren Teams einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Daher war die Auswahl eines Drittanbieters, der diese Faktoren erfüllen und als Schlüsselkomponente unserer zukünftigen Front-Office-Architektur fungieren kann, eine der wichtigsten Überlegungen bei unserem Auswahlprozess."

Andy Mahoney, Managing Director, EMEA bei FlexTrade, bekräftigte: "Wir sind hocherfreut, APG in der Kundengemeinschaft von FlexTrade EMEA willkommen zu heißen. Wir beobachten einen zunehmenden Trend auf dem Markt, alle Anlageklassen kompromisslos auf einer einzigen, skalierbaren EMS-Plattform mit offener Architektur zu konsolidieren. Dieser gestraffte und offene Ansatz zur Abwicklung von Cross-Asset Execution wird den Handelsteams von APG Einfachheit und Konsistenz bieten und gleichzeitig die Flexibilität über APIs zur Anpassung an die jeweiligen Geschäftsanforderungen erhalten. Wir sind überzeugt, dass dies das richtige Modell für den Trading Desk der Zukunft ist."

Über FlexTrade

FlexTrade Systems ist ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken Multi-Asset-Ausführungs- und Order-Management-Systemen für Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Devisen, Futures und Optionen. Als Pionier auf diesem Gebiet ist FlexTrade international bekannt für die Einführung von FlexTRADER, dem weltweit ersten maklerneutralen Handelssystem mit Ausführungsmanagement, das es Kunden ermöglicht, ihre Ausführungsabläufe vollständig zu kontrollieren und anzupassen, indem es ihnen eine umfassende Möglichkeit bietet, Liquidität zu identifizieren und darauf zuzugreifen und gleichzeitig die Vertraulichkeit ihrer Handelsstrategien zu wahren.

Über APG

Als größter Pensionsanbieter in den Niederlanden kümmert sich APG um die Pensionen von 4,8 Millionen Teilnehmern. APG bietet Unternehmensberatung, Vermögensverwaltung, Pensionsverwaltung, Pensionskommunikation und Arbeitgeberservices. Wir arbeiten für Pensionsfonds und Arbeitgeber in den Bereichen Bildung, Staat, Bau, Reinigung, Wohnungsbaugesellschaften, Organisationen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse, Fachärzte und Architekten. APG verwaltet rund 586 Milliarden Euro (April 2022) an Pensionsvermögen. Wir beschäftigen rund 3.000 Mitarbeitern und arbeiten von Heerlen, Amsterdam, Brüssel, New York, Hongkong, Shanghai und Peking aus.

www.apg.nl

