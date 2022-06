DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. Juni (vorläufige Fassung)

=== 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis, Heidelberg *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q 08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Mai *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Pre-Close Trading Update, London 09:30 DE/Handelsblatt, Abschluss Wasserstoff-Gipfel (seit 8.6.), Essen *** 10:00 DE/Brenntag SE, Online-HV 10:00 DE/Instone Real Estate Group SE, Online-HV 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Online-HV 10:00 DE/Auto1 Group SE, Online-HV 10:00 DE/Traton SE, Online-HV 10:20 DE/Ifo-Institut, Jahresversammlung; u.a. Eröffnungsrede (per Video) von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (10:35) sowie Teilnahme von Bundesbank-Vorständin Mauderer (11:00), München *** 11:00 DE/Beiersdorf AG, Kapitalmarkttag, Hamburg 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz und Nato-Generalsekretär Stoltenberg, gemeinsame PK, Berlin *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% Einlagensatz PROGNOSE: -0,50% zuvor: -0,50% *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Amsterdam *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 200.000 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf der Konferenz re:publica, Berlin *** - CN/Handelsbilanz Mai ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2022 08:59 ET (12:59 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.