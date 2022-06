Die MCH Group lanciert auf den Frühling 2023 hin zwei neue Messen am Standort Basel: Mit "Spring Basel" wagt man sich an eine neue Publikumsmesse und mit den "Sustainability Days" ist eine eventbasierte Fachtagung in Sachen Nachhaltigkeit geplant.Basel - Die MCH Group lanciert auf den Frühling 2023 gleich mehrere neue Formate. Während den «Sustainability Days» dreht sich in vier parallelen Kongress- und Messeformaten alles rund um eine nachhaltige Zukunft von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Mit «Spring Basel» bringt die MCH ihrer Heimatstadt und der Triregio wieder ein grosses Publikums-Festival. Man stärke mit diesen neuen Formaten...

