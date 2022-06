Und wieder köcheln am Mittwoch Übernahmegerüchte am Markt hoch. Erneut im Fokus: Roku. Der wahrscheinliche Käufer: Netflix. Die Aktie von Roku reagiert im frühen US-Handel mit einem Kurssprung von über sieben Prozent, nachdem sie bereits am Dienstag um sechs Prozent nach oben kletterteLaut einem Bericht von Business Insider hat Roku seinen Angestellten untersagt, die ihnen zugeteilten Aktien zu verkaufen. Angestellte hätten zudem in den vergangenen Wochen eine Übernahme durch Netflix durchgespielt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...