Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 9. Juni 2022im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Alexandra GondorfZum Schutz der Landwirtschaft testet Baden-Württemberg derzeit die Dezimierung des Bibers. Geht es dem Nagetier bald überall an den Kragen? Das Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet am Donnerstag, 9. Juni ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg und im Anschluss in der ARD Mediathek (http://www.ARDmediathek.de).Für die Natur ist er ein Segen, für betroffene Landwirt:innen eine Plage: der Biber. Er staut Bäche, setzt Wiesen unter Wasser, fällt Obstbäume oder untergräbt Dämme. Noch ist er streng geschützt, aber längst werden andere Stimmen laut. Eine "letale Entnahme", wie der Abschuss des Bibers in der Amtssprache heißt, wird jetzt in Baden-Württemberg getestet. Naturschützer:innen sind entsetzt.Weitere Themen der Sendung:- Streit um ein Sternchen - wie spricht man richtig?- PFC-Skandal - wer zahlt für vergiftete Äcker in Mittelbaden?"Zur Sache Baden-Württemberg!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.ARDmediathek.de (http://www.ardmediathek.de/) und www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg verfügbar.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5243048