Krebstumore können hartnäckig sein, und selbst geheilte Krebspatienten können einen Rückfall erleiden. Umso wichtiger ist es, dass die Wissenschaft weiter an Methoden arbeitet, die eine bestmögliche Behandlung gewährleisten. Für das Jahr 2020 schätzte die International Agency for Research on Cancer die Zahl der Krebstoten weltweit auf rund 9,96 Millionen. Die Zahl der Krebsneuerkrankungen belief sich im selben Zeitraum auf rund 19,3 Millionen - mit steigender Tendenz. Aus diesem Grund ist Erforschung und Entwicklung der Immuntherapie gegen bösartige Krebsarten von großer Bedeutung. Ein Team von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...