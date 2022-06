Bern (ots) -Sehr geehrte Damen und HerrenDer Schweizer Presserat lädt Sie herzlich zu seiner Jahresmedienkonferenz ein amMittwoch, 15. Juni 2022, 16.30 UhrRaiffeisen Forum, Schauplatzgasse 11, BernThemen:1. Zukunft des Presserats: Wie weiter nach der Ablehnung des Medienförderpakets? Martina Fehr, Präsidentin Stiftung "Schweizer Presserat"2. Die Maschine läuft heiss: Rück- und Ausblick Susan Boos, Präsidentin Schweizer Presserat3. Verdeckte Recherche: Wann werden "unlautere Methoden" von der Schweizer Berufsethik toleriert? Annik Dubied, Vizepräsidentin Schweizer Presserat4. Abschied nach 23 Jahren: eine Bilanz Max Trossmann, Vizepräsident Schweizer Presserat5. Fragen und Antworten6. Apéro: Am 17. Juni 1972, vor fast genau 50 Jahren, wurde die "Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten" verabschiedet. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns auf dieses Jubiläum anzustossen.Bitte melden Sie sich bis spätestens am Montag, 13. Juni 2022, per E-Mail an info@presserat.ch für die Medienkonferenz an. Falls Sie eine Teilnahme via Zoom wünschen, vermerken Sie dies bitte. Sie erhalten vor der Veranstaltung einen Zugang per E-Mail.Freundliche GrüsseUrsina Wey, GeschäftsführerinPressekontakt:Schweizer PresseratConseil suisse de la presseConsiglio svizzero della stampaUrsina WeyGeschäftsführerin/DirectriceRechtsanwältinMünzgraben 63011 Bern+41 (0)33 823 12 62info@presserat.chwww.presserat.chOriginal-Content von: Schweizer Presserat - Conseil suisse de la presse - Consiglio svizzero della stampa, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018292/100890496