(shareribs.com) Washington 08.06.2022 - Berichten der SEIA zufolge, ist der Zubau von PV-Anlagen in den USA zum Jahresanfang deutlich zurückgegangen. Die Regierung hat nun erwartete Importzölle für asiatische PV-Lieferungen vorsorglich ausgesetzt. Wie die Solar Energy Industries Association in dieser Woche mitteilte, ist der Zubau von PV-Anlagen in den USA im ersten Quartal um 24 Prozent zurückgegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...