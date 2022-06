Der DAX hat am Tag vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank seine Vortagesverluste ausgeweitet. Der Leitindex war zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit Anfang Juni gesunken. Bei Einzelwerten dominierten teilweise auch unternehmensspezifische Themen die Kurstafel.Der DAX beendete den Handel am Mittwoch mit minus 0,76 Prozent auf 14.445,99 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel verlor 0,70 Prozent auf 30.178,64 Zähler. Anleger gingen vor wichtigen Ereignissen in den kommenden ...

