Cathie Wood von ARK Invest ist wieder auf den Tesla-Zug aufgesprungen - in großem Stil. Zwei ihrer börsengehandelten Fonds haben am Dienstag Tesla-Aktien gekauft. Die Fondsmanagerin bleibt sehr optimistisch für die Aktie des E-Auto-Konzerns.Der ARK Next Generation Internet ETF kaufte 1.107 Aktien und ARK Autonomous Technology & Robotics 1.893 Aktien. ARK Invest hat seit dem 23. Mai mehr als 55.000 Aktien des Elektroautoherstellers gekauft, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Im ...

