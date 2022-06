Auch die Unternehmen der Metallindustrie sind durch die politischen Klimaziele unter Zugzwang. Reduktion der CO2-Emissionen und Anpassung an die Nachhaltigkeitsvorgaben werden zum Hauptziel.Auch die Metallindustrie ist sich des enormen Potenzials von Wasserstoff als Energieträger bewusst. So unterhält unter anderem auch ThyssenKrupp, ein Tochterunternehmen in diesem Segment. Dies soll nun teilweise an die Börse gebracht werden.ThyssenKrupp (DE0007500001) veröffentlichte eine Absichtserklärung, in dem das Management verlauten ließ, dass ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...