Breaking News: Elvis Presley-NFT sorgt für extreme Kursphantasie! Publikum flippt aus!

Es ist schon ein paar Jahre her, da habe ich mit dem "King" so schnell und so heftig Gewinne erzielt wie noch nie zuvor und auch wie nie danach.

Heute offeriert sich wieder eine "Elvis-Chance", und diese zu nutzten sollte man dringend erwägen.

Als die Meldung seinerzeit vorbörslich über den Ticker ging, dass sämtliche "Elvis Presley-Assets in den OTC-Firmenmantel "Sports Entertainment Enterprises (OTC: SPEA)" eingebracht werden sollen, ging der Kurs durch die Decke. Am Vortag notierte das unbekannte und schlecht gehandelte Papier bei 10 Cent, um am Tag der News auf 6,31 USD zu schließen. Am Tag danach ging die Reise auf 9,10 USD, ein paar Wochen später notierte das Papier sogar bei über 20,00 USD.

Quelle: Marketwatch

Da ist es glaube ich nicht verwunderlich, dass mich kürzlich die News von NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* getriggert hat, in der es auch um Elvis geht, aber in einer weitaus zeitgemäßeren Form:

Breaking News: NFT Tech and Run It Wild partner with The Sandbox, Decentraland, Vegas City, DAPPCRAFT, Voxel Architects, and The Metakey to expand Elvis On-Chain metaverse strategy

News-Fazit:

NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* und "Run it Wild" arbeiten mit The Sandbox, Decentraland, Vegas City, DAPPCRAFT, Voxel Architects und The Metakey zusammen, um die Metaverse-Strategie von Elvis On-Chain zu erweitern.

Die genannten Partner könnte man als "Institutionen" in der NFT-Welt bezeichnen. Gemeinsam bringen sie den Nachlass von Elvis Presley als NFT-Serie auf den Markt. Dabei wird die virtuelle Realität "Decentraland" eine Schlüsselrolle spielen, in der auch das weltbekannte Londoner Auktionshaus Sotheby's eine Nachbildung seines Hauptsitzes errichtet und eine virtuelle Galerie eröffnet hat, um NFT-Kunst auszustellen und zu verkaufen.

Dieser aufsehenerregende und womöglich auch extrem gewinnträchtige Elvis-Plan scheint nun kurz vor der Umsetzung zu stehen. NFT Technologies Inc. (WKN: A3DM5Z)* kündigt auf dem Firmen-Twitter an: