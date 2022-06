"The Merge" rückt näher. Heute vermeldete das Entwickler-Team von Ethereum, dass der Zusammenschluss der beiden Chains auf einem Testnet erfolgreich gemeistert wurde. Kaum ein Ereignis innerhalb des Kryptowährungssektors dürfte aktuell so sehr erwartet werden wie The Merge. Es handelt sich hierbei um die Verschmelzung der Mainchain von Ethereum sowie der neuen Beacon-Chain, durch die vereinfacht gesagt das Ethereum-Staking möglich sein soll. Für eine bessere Skalierung wechselt Ethereum in einem aufwendigen ...

