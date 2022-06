Das Unternehmen erweitert sein Team um 3 Berater und unterstützt damit weiterhin das "Quality of Life"-Ökosystem

WittKieffer, ein weltweit führendes Personalberatungsunternehmen, das sich der Verbesserung der Lebensqualität durch effektive Führung verschrieben hat, gab heute die Erweiterung seiner globalen Life Sciences Practice um drei erfahrene Berater bekannt.

WittKieffer freut sich, Susan Oliver und Luigi Frezza als Managing Directors sowie Hannah Scarisbrick als Senior Consultant in der stetig wachsenden Praxis von WittKieffer begrüßen zu dürfen. Die Life Sciences Practice kooperiert weltweit und nutzt die vielfältigen Erfahrungen ihrer Berater, um innovative, visionäre und hoch agile Führungskräfte in Pharma-, Biopharma-, Medizintechnik-, Diagnostik- und anderen biowissenschaftlichen Unternehmen zu vermitteln. Oliver ist in Orlando, Florida, ansässig, während Frezza und Scarisbrick von London aus Kunden betreuen werden.

"Seit mehr als 50 Jahren ist WittKieffer exklusiv an der Schnittstelle von Wissenschaft, Gesundheitswesen und Bildung tätig dem "Quality of Life"-Ökosystem", sagte Andrew Chastain, Chief Executive Officer von WittKieffer. "Die heutige Bekanntmachung ist der jüngste Schritt im Rahmen unserer vielschichtigen Investitionen in dieses Ökosystem mit Hilfe einer effektiven Führung. Der Sektor der Biowissenschaften, von der frühen Biotechnologie bis hin zu reifen Pharmadienstleistungen, ist außerordentlich dynamisch. Zusätzlich zu unserer spezifischen Expertise in diesem Sektor bringt WittKieffer eine mehrdimensionale Perspektive ein, um die Schnittstellen zwischen Biowissenschaften, akademischer Medizin, Gesundheitssystemen und Anbietern von Pflege und Wellness zu verstehen."

Die drei neuen Mitglieder von WittKieffer bringen unter anderem folgende Erfahrungen und Qualifikationen mit:

Susan Oliver , Managing Director in der globalen Life Sciences Practice, kann auf eine langjährige und erfolgreiche Berufserfahrung in der Personalberatung zurückblicken. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung, davon mehr als die Hälfte als Senior Consultant mit Kundenkontakt. Sie verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazeutik und Medizintechnik und kennt sich besonders gut mit Unternehmen aus, die sich in der Frühphase oder in der klinischen Phase befinden und durch Risikokapital finanziert werden.

, Managing Director in der globalen Life Sciences Practice, kann auf eine langjährige und erfolgreiche Berufserfahrung in der Personalberatung zurückblicken. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung, davon mehr als die Hälfte als Senior Consultant mit Kundenkontakt. Sie verfügt über umfassende Expertise in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazeutik und Medizintechnik und kennt sich besonders gut mit Unternehmen aus, die sich in der Frühphase oder in der klinischen Phase befinden und durch Risikokapital finanziert werden. Luigi Frezza , Managing Director in der globalen Life Sciences Practice, verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Personalvermittlung. Er ist Experte in der Durchführung von internationalen Rekrutierungsprojekten in den verschiedensten Bereichen der Biowissenschaften in Europa und den USA von leitenden Positionen in Forschung und Entwicklung über technische und kaufmännische Abläufe bis hin zu einem breiten Spektrum von Unternehmensfunktionen.

, Managing Director in der globalen Life Sciences Practice, verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich der Personalvermittlung. Er ist Experte in der Durchführung von internationalen Rekrutierungsprojekten in den verschiedensten Bereichen der Biowissenschaften in Europa und den USA von leitenden Positionen in Forschung und Entwicklung über technische und kaufmännische Abläufe bis hin zu einem breiten Spektrum von Unternehmensfunktionen. Hannah Scarisbrick, Beraterin in der globalen Life Sciences Practice, ist eine erfahrene Beraterin für die Suche nach Führungskräften, die der Abteilung und dem Londoner Büro des Unternehmens Kapazitäten für die Umsetzung und Geschäftsentwicklung zur Verfügung stellt. Hannah Scarisbrick verfügt über umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden, um Führungspersönlichkeiten zu finden, die den aktuellen und zukünftigen strategischen Anforderungen gerecht werden können.

"Susan, Luigi und Hannah bringen jahrzehntelange Erfahrung in verschiedenen Märkten und Sektoren mit und stellen eine enorme Bereicherung für unser Team dar", sagte Morten Nielsen, Global Practice Leader of Life Sciences bei WittKieffer. "Globales Arbeiten ist Teil unserer DNA. Mit ihrer Aufnahme in unser Team können wir unsere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Kunden auf der ganzen Welt erweitern und erhalten einen uneingeschränkten Zugang zu Führungskräften im gesamten Bereich der Biowissenschaften."

Die heutige Ankündigung zeigt das Engagement von WittKieffer für gewinnorientierte und von Investoren finanzierte Unternehmen in den Bereichen Biowissenschaften und Gesundheitswesen, die das Leben der Menschen verändern und einen Mehrwert für ihre Eigentümer, Teams, Kunden und Gemeinschaften schaffen. Wenn Sie mehr über die Life Sciences Practice von WittKieffer erfahren möchten, besuchen Sie wittkieffer.com/practices/life-sciences.

Über WittKieffer

WittKieffer ist ein führendes, weltweit tätiges Personalberatungsunternehmen, das sich der Verbesserung der Lebensqualität durch effektive Führung verschrieben hat. Seit mehr als 50 Jahren ist das Unternehmen exklusiv an der Schnittstelle zwischen gewinnorientierter und gemeinnütziger Gesundheitsversorgung, Wissenschaft und Bildung tätig dem "Quality of Life"-Ökosystem. Mit den Lösungen für die Bereiche DEI, Interimsführung, Vorstandsdienstleistungen und Führungskräfteberatung trägt WittKieffer zum Aufbau und zur Verbesserung von Führungsteams bei, die Organisationen und Gemeinschaften transformieren. WittKieffer verbindet die Agilität und den persönlichen Service eines Boutique-Unternehmens mit einer globalen Skalierbarkeit, um herausragende Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter wittkieffer.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220608005245/de/

Contacts:

Adam Wise

+1 (715) 213-9170

awise@kwtglobal.com