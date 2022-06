Changzhou, China (ots/PRNewswire) -Die "SVOLT Energy Technology Company Industry Partner Global Recruitment" wird von SVOLT zusammen mit SVOLT CAPITAL, Dr. Octopus und 36 Kr initiiert und konzentriert sich auf die drei neuen Bereiche der Lithiumindustrie (neue Technologie, neuer Prozess, neues Material) und industrielles Internet (Big Data, KI-Intelligenz, Kommunikation, etc.), die weltweite Rekrutierung exzellenter Talente und Technologieteams für Inkubations- und Innovationszwecke, die Suche nach potenzialstarken und technologieführenden Industrieunternehmen oder Universitätsteams, um das rasche Wachstum von Unternehmen zu fördern und eine optimierte industrielle Ökologie aufzubauen. Darüber hinaus wird die Rekrutierung durch einen Innovations-Inkubationsfonds in Höhe von 500 Mio. Yuan unterstützt, und die in die engere Wahl gekommenen Teams werden dem Dr. Octopus beitreten und in verschiedenen Aspekten wie Management und Wachstum Unterstützung durch industrielle Synergien erhalten.Bedingungen für die Teilnahme:Übereinstimmung mit den globalen Rekrutierungsbereichen des IndustriepartnersEinhaltung der chinesischen Gesetze und Vorschriften sowie der einschlägigen IndustriepolitikSie haben Rechte an geistigem Eigentum und keine EigentumsstreitigkeitenInnovativ, wachstumsorientiert und Finanzierungsphase in der B-Runde oder vor der B-RundeSie haben ein einzigartiges Produkt, eine einzigartige Technologie oder ein einzigartiges GeschäftsmodellProdukte oder Dienstleistungen können einen positiven sozialen Wert schaffenAnfrage zur Immatrikulation: chengqiucheng@36kr.comWirtschaftliche Zusammenarbeit: haoyun@36kr.comTeil I: Informationen zum Projekt:Projektname*(50 Wörter oder weniger, z. B. 36 Kr)Kurze Beschreibung des Projekts *(Erläutern Sie in 300 Wörtern oder weniger so kurz wie möglich die Positionierung des Projekts, die Leistungsziele und das Geschäftsmodell)Einstiegsgruppe* (einfache Auswahl)Optionen: Soziale Seite oder Campus SeiteEinstiegstrack* (optional)Optionen:Soziale Seite - Bereiche, die mit industriellen intelligenten Systemen zusammenhängen (soft): Big-Data-Analyse, industrielle IoT-Plattform, intelligente Entscheidungsfindung, KI-IndustriequalitätsprüfungSoziale Seite - Bereiche im Zusammenhang mit intelligenter Industrieausrüstung (hart): industrielle KI-Edge-Geräte, 5G+ kollaborative Fertigung, intelligente Ausrüstung, vorausschauende Wartung von Ausrüstung, intelligente Zusammenarbeit in der LieferketteSoziale Seite - Bereich Lithiumbatterien: Entwicklung neuer Materialien, neuer Verfahren, neuer Technologien usw.Campus Seite - fortschrittliche Batteriematerialien, BMS, Big-Data-Entwicklung (Plattformentwicklung, Algorithmenentwicklung), industrielle InternetplattformProjekt-Highlights (geben Sie mindestens einen der folgenden drei Punkte an)EntwicklungsdatenBitte beschreiben Sie kurz alle Aspekte der Entwicklungsphase des Projekts, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geschäfts- oder Anwendungsdaten, Liste der bestehenden Kunden usw. 500 Wörter oder wenigerWettbewerbsbarrierenBeschreiben Sie bitte kurz den Graben des Projekts oder die bestehenden Wettbewerbsbarrieren. 500 Wörter oder wenigerZusammensetzung des TeamsWenn der Hintergrund des Teams einen wesentlichen Beitrag zum Projekt leistet, beschreiben Sie bitte die spezifischen Stärken. Innerhalb von 500 WörternProjektleiterName*Bitte geben Sie den Namen des Projektleiters einTelefonnummer:Bitte geben Sie die Telefonnummer des Projektleiters einName des Kernmitglieds*Bitte geben Sie die Namen der Kernmitglieder des Projekts an, es können auch mehrere Mitglieder angegeben werdenEinschlägige Erfahrung des Projektleiters*Bitte beschreiben Sie so kurz wie möglich die Ausbildung, Erfahrung und andere relevante Inhalte. 128 Wörter oder wenigerTeil II: UnternehmensinformationenUnternehmen*Bitte geben Sie den Firmennamen des Unternehmens an, dem Sie angehörenStandort des Hauptsitzes*Drop-down-Option: Land Drop-down-Option: Land, Provinz und StadtProjekt-URLhttp://Öffentliche WeChat-NummerGeben Sie den Namen oder die ID der öffentlichen Nummer ein, andernfalls können Sie das Feld leer lassenStatus der FinanzierungLetzte Finanzierungsrunden*: (Einfachauswahl)Unfinanzierte Seed-RundeAngel RundeRunde Pre-ARunde ARunde A+Runde BRunde B+Runde CRunde C+Runde DRunde D+Runde ERunde E+Runde FRunde F+Strategische FinanzierungPre-IPOIPO SonstigesFinanzierungsplanSuchen Sie die nächste Finanzierungsrunde? *Optionen: Ja, Finanzierung gesuchtNein, noch nichtTeil III: Zusätzliche InformationenProjektinformationen*Muss enthalten: 1. Geschäftsplan (BP). Informationen über Teammitglieder, Videos, Bilder, Patente usw. können hinzufügt werden.Kann umfassen: 1. Projektlogo 2. ProduktbilderRegeln für die Benennung von DateienSoziale Seite: Firmenname_ProjektinformationenCampus Seite: vollständiger offizieller Name der Schule_Projektname(Alle Informationen sollten in einer Zip-Datei hochgeladen werden)Unterstützt rar, zipDatei hochladen (muss kleiner als 5 Mb sein)*Bitte senden Sie dieses Anmeldeformular an die folgende Mailbox, die Wettbewerbsleitung wird sich nach Erhalt mit Ihnen in Verbindung setzen.(ian_wu@svolt.cn, chengqiucheng@36kr.com)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1835182/Global_Recruitment_of_SVOLT_Industry_Partners.jpgPressekontakt:Eric Fan,+86 151 3899 1231,fankejian@svolt.cn