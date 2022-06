London (ots/PRNewswire) -Fünfjahresvertrag über Netzdienste stärkt Konnektivität und Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen WeltraumorganisationDXC Technology (NYSE: DXC) hat einen mehrjährigen Vertrag über die Bereitstellung von Netzwerk- und Sicherheitsdiensten erhalten, um die internationalen Wissenschaftler, Ingenieure und IT-Spezialisten der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) mit skalierbaren und sicheren Netzwerkdiensten zu versorgen, die ihnen eine nahtlose Zusammenarbeit bei ihren Weltraumaktivitäten von jedem Ort aus ermöglichen.Durch die Vereinbarung wird DXC einen Beitrag zur Arbeit der ESA leisten, um die europäischen Raumfahrtkapazitäten auszubauen und Missionen zu ermöglichen, die das Universum erforschen, unser Sonnensystem erkunden und die Erde umkreisen, um wichtige Daten zu gewinnen, die es uns ermöglichen, die Auswirkungen des Klimawandels zu überwachen und abzumildern.DXC wird dazu beitragen, die terrestrische Netzwerkumgebung der ESA mit der neuesten Software-definierten Netzwerktechnologie umzugestalten, um die Skalierbarkeit, Leistung und Sicherheit des Netzwerks zu verbessern. Als Ergebnis werden die Mitarbeiter der ESA weltweit effizienter mit Kollegen und internationalen Partnern bei einigen der weltweit führenden Wissenschafts- und Erkundungsmissionen zusammenarbeiten. Parallel dazu wurde die Implementierung der DXCs Plattform X, einer neuen datengesteuerten intelligenten Automatisierungsplattform, wird die ESA in die Lage versetzt, ihre Netz- und Sicherheitssysteme in einen Zustand des stillen Betriebs zu versetzen."Wir sind stolz darauf, unsere erfolgreiche, 14-jährige Zusammenarbeit mit der ESA zu verlängern", sagte Chris Halbard, EMEA President, DXC Technology. "Dies ist das ultimative Beispiel für 'missionskritisch' und dafür, wie sich eine führende globale Organisation auf unsere Experten und Lösungen für eine Forschung verlässt, die buchstäblich entscheidend für die Zukunft der Welt ist."Filippo Angelucci, der Chief Information Officer der ESA, sagte dazu: "Die Sicherstellung zuverlässiger IT-Kerndienste für unsere Nutzergemeinschaft hat uns geholfen, während der Covid-19-Krise ohne Unterbrechungen zu arbeiten. Die neue Normalität hat jedoch auch das Tempo der Veränderungen innerhalb der Agentur und die Nachfrage nach einer fortschrittlicheren und sichereren Infrastruktur beschleunigt.""Wir erwarten, dass DXC mit uns zusammenarbeitet, um unsere IT-Transformation hin zu flexibleren und sichereren Plattformen weiter zu beschleunigen und unsere Anwendergemeinschaften bei ihrer unermüdlichen Suche nach innovativen Lösungen zu unterstützen."Die Global Network Services von DXC, darunter Campus- und geografische Netzwerke, Remote Access, Netzwerksicherheitslösungen und -services sowie die Integration des Servicemanagements über DXCs Platform X, werden es der ESA ermöglichen, hochkomplexe Projekte mit vertraulichen Daten zu verwalten, um das nächste Kapitel der Weltraumforschung zu unterstützen und neue Märkte für Weltraumtechnologien zu schaffen.Informationen zu DXC Technology DXC Technology (NYSE: DXC) hilft globalen Unternehmen, ihre geschäftskritischen Systeme und Abläufe zu betreiben und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services im gesamten Enterprise Technology Stack geht, um ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung zu erreichen. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Spitzenleistungen für unsere Kunden und Kollegen erbringen unter DXC.com.Weitere Informationen über die Europäische Weltraumorganisation unter: http://www.esa.intKontakte:Jonathan Batty, DXC Technology,Jonathan.batty@dxc.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1834759/DXC_Technology_Company_DXC_Boosts_Connectivity_for_Space_Explora.jpgOriginal-Content von: DXC Technology Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163322/5243149