Das Arbeitsplatzbetriebssystem (Work OS) monday.com Ltd. (Nasdaq: MNDY), bei dem Unternehmen jeder Größe die Tools und Abläufe erstellen können, die sie für alle Aspekte ihrer Arbeit benötigen, hat heute bekannt gegeben, dass Mitglieder des Managementteams am Dienstag, 14. Juni 2022, um 8:00 Uhr ET an der Nasdaq Investor Conference teilnehmen werden.

Die Präsentation wird sich mit den jüngsten Entwicklungen befassen und live auf der Website von monday.com für Investoren unter https://ir.monday.com zu sehen sein. Eine Aufzeichnung der Präsentation wird auf der Website unter der Rubrik "News and Events" verfügbar sein.

Über monday.com

Das Arbeitsplatzbetriebssystem (Work OS) monday.com ist eine offene Plattform, welche die Möglichkeiten von Software demokratisiert, sodass Unternehmen auf einfache Weise Tools und Softwareanwendungen für das Management von Arbeitsprozessen erstellen können, die ihren jeweiligen Anforderungen entsprechen. Die Plattform bringt Menschen intuitiv mit Prozessen und Systemen zusammen und versetzt Teams in die Lage, in jedem Aspekt ihrer Arbeit zu glänzen und gleichzeitig ein Umfeld der Transparenz im Unternehmen zu schaffen. Bei monday.com sind Teams in Tel Aviv, New York, San Francisco, Miami, Chicago, London, Sydney, São Paulo und Tokio beschäftigt. Die Plattform ist vollständig individualisierbar und wird derzeit von über 152.000 Kunden aus über 200 Branchen in 200 Ländern genutzt.

