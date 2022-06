KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Windkraftplänen der Ampelregierung:

"Erneuerbare Energien sind der einzige vernünftige Ausweg, um der Klimakrise und der möglichen Energieknappheit noch zu entgehen. Das haben weite Teile der Industrie längst verstanden: Vor allem sie sind es, die den Staat jetzt antreiben. Nun kommt es darauf an, dass auch die Bürger und die Länderfürsten die neue Realität erkennen: Mindestabstandsregeln für Windräder zur Wohnbebauung von 1000 Metern oder mehr passen nicht mehr in diese Zeit, in der die Klimakrise zum schnelleren Handeln zwingt. Dabei ist das geplante neue Wind-an-Land-Gesetz des Bundes klug konstruiert: Die Mindestabstandsregeln können weiterhin dann Bestand haben, wenn ein Bundesland die ihm vom Gesetzgeber vorgegebene Mindestfläche für die Windkraft in den kommenden Jahren erfüllt. Nur wenn es sie nicht erreicht, soll die Abstandsregel hinfällig werden."/yyzz/DP/he