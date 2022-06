DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Der Chipkonzern Intel passt angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit einige kurzfristige Ausgabenpläne an. "Die Priorisierung unserer Ausgaben wird uns helfen, die makroökonomischen Unsicherheiten zu überstehen, unsere Strategie umzusetzen und unsere Versprechen gegenüber Kunden, Aktionären und Mitarbeitern zu erfüllen", teilte der Konzern mit. Intel sieht sich gleichzeitig am Beginn eines langfristigen Wachstumszyklus in der Halbleiterindustrie. Als Teil der Beschränkungen seiner Ausgaben habe der Konzern einen temporären Einstellungsstopp bei seiner Client Computing Group verhängt, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Dieser Konzernbereich stellt Chips für Produkte wie Laptops her, deren Nachfrage derzeit schwächelt. Reuters hatte zuvor über den Einstellungsstopp berichtet. Intel expandiert derzeit massiv. In den USA und Europa plant der Konzern neue Chipwerke für über 100 Milliarden Dollar. So soll für 17 Milliarden Euro eine Fabrik in Magdeburg entstehen. Auch andere Technologiefirmen überdenken die Stärke ihrer Belegschaften und ihre Ausgaben. So kündigte Microsoft im Mai an, das Tempo der Neueinstellungen zu drosseln. Der Facebook-Konzern Meta Platforms will ebenfalls weniger neue Leute einstellen, auch Twitter will den Gürtel enger schnallen. Intel-CEO Pat Gelsinger und andere Topmanager aus der Branche erwarten in den kommenden Jahren wegen der anhaltenden Nachfrage nach digitalen Produkten und Dienstleistungen einen massiven Anstieg der Halbleiter-Verkäufe. Sie rechnen damit, dass sich der Umsatz der Branche innerhalb eines Jahrzehnts auf mehr als 1 Billion Dollar in etwa verdoppelt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 200.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.113,00 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.598,25 -0,1% Nikkei-225 28.376,37 +0,5% Hang-Seng-Index 21.919,36 -0,4% Kospi 2.620,43 -0,2% Shanghai-Composite 3.236,16 -0,8% S&P/ASX 200 7.043,30 -1,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Belastet von negativen US-Vorgaben zeigen sich die Börsen in Ostasien am Donnerstag mit Abgaben. Schwache Konjunkturaussichten drücken weiter auf das Sentiment, heißt es. Befeuert wurden diese am Vortag von der Weltbank und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die ihre globalen Wachstumsprognosen kräftig gesenkt hatten. Dazu kommen die weiter steigenden Ölpreise, welche die Sorgen vor einer anhaltend hohen Inflation schüren. Die Preise für WTI und Brent legen im asiatischen weiter leicht zu. Der Schanghai-Composite baut sein Minus im Verlauf noch aus. Der Bezirk Minhang in Schanghai kündigte an, dass er am Samstag eine neue Runde von Covid-19-Tests starten wird, und wies die Bewohner an, während dieser Zeit zu Hause zu bleiben. Gegen den Trend legt der Nikkei-225 in Tokio zu. Hier stützt der weiter schwache Yen, der zum US-Dollar erneut auf ein 20-Jahrestief fällt, vor allem die Exportwerte. Dagegen geht es für die Sharp-Aktie deutlich abwärts. Für das Fiskaljahr rechnet der Konzern mit einem Rückgang des Nettogewinns um 32 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Twitter-Aktie hat sich im nachbörslichen Handel zur Wochenmitte mit einem leichten Minus gezeigt. Den regulären Handel hatten die Titel noch mit einem Plus von 0,8 Prozent beendet, nachdem das Unternehmen laut einem Medienbericht Elon Musk Zugang zu seinen Rohdaten gewähren will, um die Übernahme durch den Tesla-Milliardär voranzutreiben. Die Papiere reduzierten sich nachbörslich um 0,1 Prozent. Für die Aktie von Exxon Mobil ging es um 0,1 Prozent nach unten. Die Titel hatten den Handel am Vortag auf dem höchsten Stand seit Juni 2014 beendet. Seit Jahresbeginn liegen die Papiere 71 Prozent im Plus, allein im Juni beträgt der Zugewinn bislang 8,9 Prozent. Hintergrund sind die vor allem im Zuge des Ukraine-Krieges gestiegenen Ölpreise, welche die Aussichten für die Ölkonzerne deutlich verbessert haben. Die Papiere von Oxford Industries kletterten um 5,2 Prozent. Das Unternehmen übertraf mit den Zahlen für das erste Quartal die Markterwartungen. Zudem wurde die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 erhöht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.910,90 -0,8% -269,24 -9,4% S&P-500 4.115,77 -1,1% -44,91 -13,7% Nasdaq-Comp. 12.086,27 -0,7% -88,96 -22,8% Nasdaq-100 12.615,13 -0,8% -96,55 -22,7% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 849 Mio 944 Mio Gewinner 839 2.270 Verlierer 2.373 1.029 Unverändert 137 147

Schwächer - Stagflationsangst gewann die Oberhand. Die Konjunkturpessimisten erhielten neue Argumente von der OECD sowie der Weltbank, die beide ihre globalen Wachstumsprognosen deutlich senkten. Zudem hatte US-Finanzministerin Janet Yellen am Vortag gewarnt, die US-Inflation könne eine Weile auf dem erhöhten Niveau verharren. Vor diesem Hintergrund blickten Anleger der Veröffentlichung der Verbraucherpreise für Mai am Freitag ängstlich entgegen. Geschürt wurden Inflationssorgen auch von den kräftig steigenden Ölpreisen. Unter den Einzelaktien legten Novavax um 5,4 Prozent zu. Ein Expertengremium der US-Gesundheitsbehörde FDA hat den Corona-Impfstoff des Unternehmens empfohlen. Shopify stiegen um 2,8 Prozent mit derAknkündigung eines Aktiensplits. Western Digital (-4,1%) hat sich mit dem aktivistischen Investor Elliott Management auf eine Aufspaltung der Geschäftsbereiche verständigt. Campbell Soup gewannen 1,5 Prozent, nachdem der Lebensmittelhersteller steigende Umsätze gemeldet hatte. Zudem hob die Gesellschaft den Ausblick an. State Street (-5,4%) fielen mit Spekulationen, die Bank könnte ein Übernahmegebot für die schweizerische Credit Suisse abgeben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,78 +4,5 2,74 205,2 5 Jahre 3,05 +6,0 2,99 178,8 7 Jahre 3,07 +4,8 3,02 162,7 10 Jahre 3,03 +4,9 2,98 152,0 30 Jahre 3,19 +5,8 3,13 129,0

Am Rentenmarkt fielen die Notierungen, die Renditen erholten sich damit von ihren Vortagesverlusten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stand wieder über der Marke von 3 Prozent. Die Aussagen von OECD und US-Finanzministerin Yellen zu den Inflationsaussichten beflügelten die Zinserhöhungsspekulationen, wie es hieß.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:32 % YTD EUR/USD 1,0728 +0,1% 1,0717 1,0686 -5,7% EUR/JPY 143,58 -0,2% 143,85 142,57 +9,7% EUR/GBP 0,8562 +0,2% 0,8548 0,8505 +1,9% GBP/USD 1,2530 -0,1% 1,2537 1,2566 -7,4% USD/JPY 133,85 -0,3% 134,23 133,41 +16,3% USD/KRW 1.257,10 +0,2% 1.257,10 1.255,64 +5,7% USD/CNY 6,6786 -0,1% 6,6838 6,6734 +5,1% USD/CNH 6,6815 -0,3% 6,7001 6,6773 +5,2% USD/HKD 7,8481 -0,0% 7,8484 7,8472 +0,7% AUD/USD 0,7178 -0,2% 0,7191 0,7206 -1,2% NZD/USD 0,6449 +0,0% 0,6446 0,6458 -5,5% Bitcoin BTC/USD 30.328,24 -0,2% 30.379,20 30.396,11 -34,4%

Der Dollar wurde etwas gestützt von Zinsspekulationen und den steigenden Marktzinsen, der Dollarindex zeigte sich etwas fester, aber unter seinem Tageshoch. Der Euro legte zu, weil Marktbeobachter für die Zinssitzung der EZB am Donnerstag eine falkenhafte Überraschung nicht gänzlich ausschlossen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 122,32 122,11 +0,2% 0,21 +68,1% Brent/ICE 123,89 123,58 +0,3% 0,31 +64,4%

Die Erdölpreise stiegen deutlich, und dies trotz überraschend gestiegener US-Ölvorräte. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 122,11 Dollar. Der Markt setze mit Blick auf Russland und den Iran auf ein weiterhin knappes Angebot. Mit iranischem Erdöl sei mittelfristig kaum zu rechnen, weil das Mullahregime laut Berichten offenbar weiter an der Entwicklung einer Atombombe arbeite, hieß es im Handel. Insofern dürften Sanktionen kaum aufgehoben werden. Im asiatischen Handel legen Ölpreise erneut leicht zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.854,58 1.853,43 +0,1% +1,15 +1,4% Silber (Spot) 22,13 22,06 +0,3% +0,07 -5,1% Platin (Spot) 1.008,40 1.009,50 -0,1% -1,10 +3,9% Kupfer-Future 4,43 4,45 -0,6% -0,03 -0,3%

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Mit dem Herunterfahren der coronabedingten Lockdown-Maßnahmen haben sich auch die chinesischen Exporte erholt. Die Ausfuhren stiegen im Mai um 16,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die Zollbehörde mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten lediglich mit 8,0 Prozent gerechnet. Im April waren die Exporte um 3,9 Prozent gestiegen, es war der niedrigste Wert seit knapp zwei Jahren. Die Importe legten im Mai um 4,1 Prozent zu nach einer Stagnation im Vormonat. Hier hatten die Volkswirte 2,5 Prozent prognostiziert.

CREDIT SUISSE / STATE STREET

Der US-Finanzdienstleister State Street hat es abgelehnt, einen Bericht über ein mögliches Übernahmeangebot für die Credit Suisse Group weiter zu kommentieren. Das Schweizer Finanzportal Inside Paradeplatz hatte zuvor berichtet, dass State Street den Credit-Suisse-Aktionären 9 Franken pro Aktie bieten könnte.

TWITTER

will einem Medienbericht zufolge Elon Musk Zugang zu seinen Rohdaten gewähren, um die Übernahme der Social-Media-Plattform durch den Tesla-Milliardär voranzutreiben. Der Datenstrom umfasse Informationen über alle täglich geposteten Tweets und die dazugehörigen Konten, berichtet die Washington Post. Twitter lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

