Robinhood kommt unter neuen Druck. Die SEC erwägt die Abschaffung des "payment for order flow" Systems, auf dem das Geschäftsmodell von Robinhood basiert. Hochtief erhöhte das Kapital. In einem beschleunigten Platzierungsverfahren hat die Gesellschaft nachbörslich frisches Kapital aufgenommen. Intel warnte erneut. Der Chiphersteller sieht eine sich abschwächende Nachfrage.Der Aktienhandel in Asien folgte heute früh der Wall Street tiefer. Nahezu alle Benchmarks geben leicht bis deutlich ab. Die größten Verluste verzeichnen die ...

