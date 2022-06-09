BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 245 (250) DKK - 'OUTPERFORM'CITIGROUP HEBT CELLNEX AUF 'BUY' (NEUTRAL)DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 35 (39) EUR - 'HOLD'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 30,50 (29) EUR - 'BUY'HSBC SENKT COMPASS GROUP AUF 'HOLD' (BUY)HSBC SENKT ELIOR AUF 'HOLD' (BUY)HSBC HEBT SODEXO AUF 'BUY' (HOLD)JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 27,50 (26,50) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIB AUF 3 (2,80) EUR - 'OVERWEIGHT', TOP PICKJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 5,80 (6) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 12600 (15990) PENCE - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT NEXI AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 10,80 (20,40) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR WORLDLINE AUF 59 (72) EUR - 'OVERWEIGHT'KEPLER CHEUVREUX SENKT ACS AUF 'HOLD' (BUY)KEPLER CHEUVREUX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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