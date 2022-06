DGAP-News: PNE AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

PNE AG: Couponfestsetzung bei 5,000% für die neue Anleihe 2022/2027



09.06.2022 / 08:29

PNE AG: Couponfestsetzung bei 5,000% für die neue Anleihe 2022/2027 - Zielvolumen 50 Mio. Euro und Laufzeit von 5 Jahren - Zeichnungsmöglichkeit voraussichtlich bis 15. Juni 2022 (14:00 Uhr MESZ) - Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023 und öffentliches Angebot - Couponfestsetzung auf 5,000% (ursprüngliche Couponspanne 4,500-5,250%) - Verbesserung der Finanzierungsstruktur und Finanzierung des weiteren Wachstums Cuxhaven, 09. Juni 2022 - Bei der PNE AG, einem international führenden Entwickler und Betreiber von Erneuerbare Energie Kraftwerken mit Listing im Prime Standard der Deutschen Börse und baldigem Mitglied im SDAX, hat vorgestern, am 7. Juni 2022, die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2022/2027 (ISIN DE000A30VJW3) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro (mit Aufstockungsoption) und einer fünfjährigen Laufzeit begonnen. Die Zeichnung ist ab einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro bis 15. Juni 2022, 14:00 Uhr (MESZ) - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung - über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt möglich. Im Rahmen der Vermarkung stößt die Anleihe bei Bestands- und Neuinvestoren auf großes Interesse. Gleichzeitig zeigt das Feedback insbesondere institutioneller Investoren, dass das allgemeine Zinsumfeld Implikationen auf die Renditeanforderungen hat. Daher hat die Emittentin in Abstimmung mit dem Sole Lead Manager den Coupon bereits frühzeitig auf 5,000% festgelegt. Der endgültige Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2022/2027 wird voraussichtlich am 15. Juni 2022 auf Grundlage der im Rahmen des Angebots erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und in einer Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) am 23. Juni 2022. Eckdaten zur Anleihe 2022/2027 Emittentin: PNE AG Zielvolumen: EUR 50.000.000 (mit Aufstockungsoption) ISIN / WKN: DE000A30VJW3 / A30VJW Coupon: 5,000% Ausgabepreis: 100% Nennbetrag/Stückelung: EUR 1.000 Frist Umtauschangebot: 23.05. - 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten Frist Mehrerwerbsoption: 23.05. - 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten Zeichnungsfrist: 07.06. - 15.06.2022 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten Valuta: 23.06.2022 Laufzeit: 5 Jahre Rückzahlung: zu 100 % des Nennbetrags Status: Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig Vorzeitige Rückzahlung: Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101% und nach Jahr 4 zu 100,5% des Nennbetrags, Tax-Call, Clean-up Call Covenants: Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten, Einhaltung einer Mindesteigenkapitalquote (bereinigt um Stille Reserven): <20% (Coupon-Step-up um 0,50%-Punkte) nähere inhaltliche Einzelheiten sind den Anleihebedingungen zu entnehmen Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) Sole Lead Manager: IKB Deutsche Industriebank AG Über die PNE-Gruppe

Die international tätige PNE-Gruppe mit den Marken PNE und WKN ist einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sie sich weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks. Neben der Windenergie sind Photovoltaik, Speicherung, Dienstleistungen und die Lieferung sauberen Stroms Teil unseres Angebotes. Wir beschäftigen uns dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-X-Lösungen. Kontakte für Rückfragen

PNE AG

Rainer Heinsohn

Leiter Unternehmenskommunikation

Tel: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 453

Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373

Rainer.Heinsohn(at)pne-ag.com

PNE AG

Christopher Rodler

Leiter Investor Relations

Tel: +49 (0) 40 - 879 33 114

Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 373

Christopher.Rodler(at)pne-ag.com PNE AG

Meike Wulfers

Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel: +49 (0) 151 - 559 6867 50

Fax: +49 (0) 47 21 - 7 18 - 9351

Meike.Wulfers(at)pne-ag.com Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2022/2027 und zum Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekt enthalten, der nach seiner Billigung auf der Internetseite der PNE AG (https://ir.pne-ag.com/anleihen), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht worden ist. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Unternehmensanleihe 2022/2027 und des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospektes durch die CSSF stellt keine Befürwortung der Emittentin und der Qualität der Unternehmensanleihe dar.

09.06.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

