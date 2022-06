Im schwachen Marktumfeld führt Heidelberger Druck den SDAX am Donnerstag an. Der Druckmaschinen- und Wallboxenhersteller profitiert von einem guten Ausblick auf das bis Ende März laufende neue Geschäftsjahr. Nach der jüngsten Konsolidierung steht die Aktie nun vor dem Sprung über eine wichtige Chartmarke und damit vor einem neuen Kaufsignal.Heidelberger Druck will Umsatz und Ergebnis trotz des Kostendrucks weiter steigern. Beim Erlös plant der Konzern mit einem Zuwachs von den 2,18 Milliarden Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...