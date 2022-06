Der Euro hat am Donnerstagmorgen vor der EZB-Entscheidung über die künftige Geldpolitik am Nachmittag leicht zugelegt.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstagmorgen vor der EZB-Entscheidung über die künftige Geldpolitik am Nachmittag leicht zugelegt. Aktuell kostet ein Euro 1,0733 US-Dollar und damit etwas mehr als am Mittwochabend. Die europäische Gemeinschaftswährung pendelt seit rund drei Wochen um die Marke von 1,07 Dollar. Stärkere Bewegung in den Devisenmarkt könnte am Nachmittag die Sitzung der Europäischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...