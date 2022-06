Zusammenfassung:

Unternehmen und Service Provider brauchen eine schnellere, einfachere und kostengünstigere Methode zur Bereitstellung universeller Netzabschlüsse

Das neue Ensemble SaaS MANO von ADVA beschleunigt die Einführung von virtualisierten Diensten

In Kombination mit dem umfassenden Managed Services-Angebot von ADVA beseitigt Ensemble SaaS MANO das Investitionsrisiko beim Geschäft mit uCPE-Lösungen

ADVA (FWB: ADV) hat heute die erste NFV-Management- und Orchestrierungsplattform (MANO) auf den Markt gebracht, die über ein Software-as-a-Service-Modell (SaaS) bereitgestellt wird. Ensemble SaaS MANO von ADVA vereinfacht und beschleunigt den Rollout universeller Netzabschlüsse (universal Customer Premises Equipment, uCPE) und ermöglicht Kommunikationsdienstleistern und Unternehmenskunden, ihr Geschäft schneller zu entwickeln. Die Lösung wird in der Public Cloud gehostet und von ADVA oder seinen Partnern betrieben. Sie bietet Zugang zu wichtigen Management-Tools und trägt zu einer deutlichen Kosteneinsparung bei. Damit können Kommunikationsdienstleister und Unternehmen die Vorteile von Virtualisierungstechnologien nutzen, ohne in größerem Umfang in Personal oder Schulungen investieren zu müssen.

"MANO ist der Schlüssel zum Erfolg von NFV und uCPE. Doch für viele Betreiber war es bisher eine echte Herausforderung, eine Lösung zu finden, die die geschäftlichen und betrieblichen Anforderungen ohne große Investitionen erfüllt. Das alles ändert sich mit der Einführung unseres Ensemble SaaS MANO. Jetzt können Kommunikationsdienstleister, Integratoren und Unternehmen eine einfache und kostengünstige MANO-Plattform einsetzen, die speziell für NFV-Anwendungen entwickelt wurde", so Mike Heffner, GM Edge Cloud, ADVA. "Unser Ensemble SaaS MANO macht Cloud-basierte Dienste noch flexibler und kosteneffizienter. Für viele Kunden wird es erst mit dieser Lösung erstmals möglich, die Vorteile der Virtualisierung von Netzfunktionen vollumfänglich zu nutzen."

Die neue Ensemble SaaS MANO-Lösung von ADVA kann über ein flexibles, einfaches und erfolgsbezogenes Abonnement erworben werden. Das Geschäftsmodell bietet einen kosteneffizienten Zugang zu einer offenen NFV-MANO-Architektur, die den großflächigen Rollout von sicheren virtualisierten Diensten für viele Nutzer unterstützt. Die unkomplizierte Bereitstellung dieser Lösung ermöglicht Kunden erhebliche Einsparungen bei den Betriebskosten und bietet Kommunikationsdienstleistern die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln ohne zuvor in eine uCPE-Infrastruktur investieren zu müssen. Darüber hinaus bietet Ensemble SaaS MANO Kunden die Möglichkeit, diese Lösung bei Bedarf auf ein selbstverwaltetes Modell zu migrieren.

"Indem wir unsere Ensemble MANO-Lösung als SaaS-Angebot zur Verfügung stellen, ermöglichen wir vielen weiteren Kunden, die Vorteile von uCPE zu nutzen. Kommunikationsdienstleister können schnell attraktive Geschäftsmodelle entwickeln und Unternehmen profitieren von neuen Anwendungen. Und für unsere Technologiepartner bietet es die Möglichkeit, schlüsselfertige Lösungen bereitzustellen, um damit ihren Endkunden höherwertige Dienste anzubieten", kommentierte Prayson Pate, CTO of Edge Cloud, ADVA. "Ensemble SaaS MANO bietet einen risikofreien Weg zu einem erfolgreichen uCPE-Rollout. Damit können Unternehmen weltweit ihre Geschäftsideen mit virtualisierten Anwendungen verwirklichen."

