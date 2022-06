Die US-Investmentgesellschaft Franklin Resources Inc. (ISIN: US3546131018, NYSE: BEN) wird ihren Aktionären eine Dividende in Höhe von 29 US-Cents ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 15. Juli 2022 (Record day: 30. Juni 2022). Franklin Resources schüttet 1,16 US-Dollar auf das Jahr gerechnet an die Anteilsinhaber aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 25,88 US-Dollar (Stand: 8. Juni 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...