Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/44: Begründung Immofinanz-Crash, Call to Action S Immo, OÖ-Rochade, Gutes zu Valneva & Porr Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Die Folge S2/44 bringt einen Erklärungsversuch zum Immofinanz-Crash gestern, bei dem eine überraschend späte Meldung eine Rolle spielte, dazu das eher unglückliche Timing der Vorstände entgegen vorheriger Bekundungen. Bei S Immo gibt es nun einen klaren Call to Action. Weiters: Eine oberösterreichische Rochade und was Gutes zu Valneva und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...