Der Deutsche Aktienindex ist zu Wochenbeginn an der 200-Tage-Linie abgeprallt und hat damit aus technischer Sicht eine Trendwendeformation ausgebildet und ein Verkaufssignal gegeben. Den Anlegern fehlt weiterhin die Zuversicht in eine wirtschaftlich prosperierende Zukunft, auch weil die Ölpreise wieder steigen und damit den Notenbanken das Leben immer schwerer machen. Eine von ihnen kommt heute zu ihrer Sitzung in Frankfurt zusammen. Solange der Ölpreis steigt, besteht wenig Hoffnung auf eine Beruhigung ...

