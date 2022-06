Stuttgart, Deutschland (ots) -Wer gerne draußen aktiv ist, hat für den 17. bis 19. Juni 2022 vielleicht schon dick "Imst /Tirol" in den Kalender eingetragen. Denn dort präsentiert das Magazin outdoor aus dem Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart am Wochenende nach Fronleichnam den ersten outdoor SUMMIT - ein "Gipfeltreffen" von Outdoorbegeisterten, Experten und Ausrüstern mit einer Fülle von Aktivitäten."Los geht es am Freitag um 10 Uhr, und von da an wird auf dem Eventgelände Hoch-Imst immer etwas los sein", sagt outdoor-Chefredakteur Alex Krapp. "Es gibt spannende Vorträge und Interviews auf der SUMMIT-Bühne, die Stände der Aussteller, bei denen man sich zu verschiedensten Themen rund um die richtige Ausrüstung informieren kann, Workshops - zum Beispiel zu essbaren Wildkräutern - und viele weitere Aktionen zum Mitmachen." Geocaching ist ebenso darunter wie Slacklines zum Ausprobieren und ein umfangreiches Sportprogramm. Ob Bouldern, Klettern, Rafting, Canyoning, Wandern, Klettersteig- oder Radtouren: Angebote gibt es sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Outdoorsportler, die regelmäßig in den Bergen unterwegs sind.Ein besonderes Highlight wartet auf die Fans von Langzeitwanderungen: Die 24h-Trophy macht zu ihrem Saisonauftakt Station in Imst und bietet dort Wanderungen über sechs, zwölf oder sogar ganze 24 Stunden als "Rundum-Sorglos-Paket" an, das einen erfahrenen Guide und hochwertige Verpflegung umfasst. So lassen sich die Touren intensiv genießen, denn die 24h-Trophy ist kein Wettbewerb! Im Vordergrund stehen das gemeinsame Erlebnis und die Ankunft am Ziel auf dem outdoor SUMMIT-Veranstaltungsgelände, wo man sich in Liegestühlen oder Hängematten entspannen oder die Füße im nahegelegenen Badeteich kühlen kann.Das Programm und alle weiteren Infos finden Interessierte auf outdoor-summit.tirol (https://www.outdoor-magazin.com/outdoor-summit). Der Zugang zum Gelände und die Teilnahme am Rahmenprogramm sind kostenlos. Das Tourenangebot kann online vorab oder spontan vor Ort zugebucht werden.Kontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / FacebookOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, OUTDOOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133397/5243277