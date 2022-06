Schwalbach am Taunus (ots) -Joshua Kimmich, Fußballprofi des FC Bayern München, eilt von Erfolg zu Erfolg und hat sich mit Spitzenleistungen in die Herzen vieler Fußballfans gespielt. Wie jetzt bekannt gegeben wurde, wird der ebenso sympathische wie ehrgeizige Fußballprofi neuer Markenbotschafter von Gillette. Gemeinsam mit ihm präsentiert die Premium-Marke für Rasierer und Pflegeprodukte den neuen GilletteLabs Rasierer mit Reinigungselement.Joshua Kimmich ist bekannt als strategischer Taktgeber im Mittelfeld, der mit präzisen Pässen, mühelos scheinenden Bewegungen und perfektem Stellungsspiel den Spielfluss kontrolliert. Perfektion, Mühelosigkeit und Präzision vom ersten Antritt bis zum Abschluss - diese Eigenschaften machen nicht nur Führungsspieler aus, sondern stehen gleichzeitig für die Marke Gillette als Premium-Marke für Rasierer und Pflegeprodukte. Zur Markteinführung der neuen GilletteLabs Serie treten Kimmich und Gillette jetzt als starke Partner auf: "Die Marke Gillette verkörpert für mich absolute Präzision. Das verbindet uns, denn Präzision ist auch im Fußball wichtig", so Kimmich. Doch nicht nur in der hochpräzisen Leistung von Gillette für eine saubere und angenehme Rasur kann sich Kimmich wiedererkennen: Auch das stetige Streben danach, sich weiterzuentwickeln und stets 100 Prozent zu geben, ist eine Gemeinsamkeit. Denn auch Kimmich ruht sich nicht auf Erfolgen aus, sondern sieht diese als "Ansporn und Antrieb, um all das, was man erreicht hat, zu bestätigen, zu verbessern oder zu toppen." Dieser unbedingte Wille, immer wieder Spitzenleistungen unter Beweis zu stellen, verbindet Kimmich mit Gillette: "Es ist spannend zu sehen, wie Gillette immer wieder neue Entwicklungen vorantreibt."Gillettes bisher größte Kampagne in DeutschlandAls neues Gesicht der Marke tritt Kimmich dabei nicht nur in die Fußstapfen einiger der größten Sportler unserer Zeit, sondern präsentiert zusammen mit Gillette die größte Neueinführung seit rund 15 Jahren, als Gillette mit der Gillette Fusion Serie den Markt neu geprägt hat.Nach Thomas Müller in den 2010er Jahren ist Joshua Kimmich jetzt der neue Sport-Ambassador, den Gillette in Deutschland zum Markenbotschafter macht. Um die neue GilletteLabs Serie zu präsentieren, ist Kimmich Hauptdarsteller in einen futuristisch anmutenden TV-Spot, der die innovative Marke und den Mittelfeldspieler perfekt in Szene setzt.Nicht zuletzt ist dem Markenbotschafter eines wichtig: Authentizität. So gehört Gillette für Joshua Kimmich genauso zum Alltag wie das Fußballtraining: "Ich habe mich schon immer mit Gillette Rasierern rasiert", so der Sportler. "Ich freue mich darauf, mit einer Marke zusammenzuarbeiten, mit der ich mich identifizieren kann und ein Produkt zu repräsentieren, dass ich selbst auch nutze." sagt Kimmich.Dass es sich bei der Zusammenarbeit um einen nahezu idealen Doppelpass handelt, bestätigt auch André Hafner, Geschäftsbereichsleiter Gillette & Braun DACH bei Procter & Gamble: "Joshua Kimmich strebt bei allem, was er tut, nach Perfektion. Sein Ehrgeiz und herausragende Leistungen haben ihn ganz nach vorne gebracht. Er ist der perfekte Botschafter für GilletteLabs, denn unser neuer Rasierer steht genau wie Joshua für diese mühelose Perfektion."Herausragendes Rasur-Erlebnis, das begeistert: Mühelos und sauber rasieren in jedem ZugDer neue GilletteLabs Rasierer mit Reinigungs-Element ist das perfekte Tool für eine mühelose Rasur: Das in den Rasierer-Griff integrierte, innovative Reinigungs-Element entfernt Schmutz und Ablagerungen auf der Haut, bevor die Klingen darüber gleiten. Dadurch bleiben die Klingen frei von Ablagerungen und können so das Gesicht bei jedem Zug präzise und sauber rasieren. Ausgestattet mit den besten Rasierklingen von Gillette mit Gleitbeschichtung, der 2D-FlexDisc-Technologie und einem Präzisionstrimmer auf der Rückseite der Klinge bietet der GilletteLabs Rasierer ein effizientes und gründliches Rasur-Erlebnis mit höchstem Komfort. Zudem ist der neue GilletteLabs besonders langlebig: Erstmalig im deutschsprachigen Markt bietet Gillette eine lebenslange Garantie auf den Rasierer-Griff. Zur GilletteLabs Kollektion gehört zudem eine neue Hautpflegeserie, die die Haut optimal versorgt. Dazu zählen ein leicht abzuwaschender Rasierschaum, ein aufschäumendes Rasiergel sowie eine schnell einziehende Feuchtigkeitscreme.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ariel®, Antikal®, Braun®, blend-a-dent®, Clearblue®, Dash®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Meister Proper®, Olay®, Old Spice®, Oral-B®, Pampers®, Pantene Pro-V®, Persona®, Swiffer® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. 