Berlin/Hamburg (ots) -Heute wird der Deutsche Award für Nachhaltigkeitsprojekte im Rahmen einer klimaneutralen Veranstaltung in Berlin vergeben. Die Initiatoren - das Deutsche Institut für Service-Qualität, der Nachrichtensender ntv und das DUP UNTERNEHMER-Magazin - prämieren hiermit Projekte aus allen Wirtschaftsbereichen, die Nachhaltigkeit vorbildhaft umsetzen (Veröffentlichungshinweise: ntv Ratgeber - Hightech, Montag, 13.06.2022, 18:35 Uhr und DUP UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 3-2022, ab 24.06.2022 im Zeitschriftenhandel).Die Transformation des Wirtschaftslebens unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit durchzieht alle Branchen. Wie Unternehmen erfolgreich nachhaltig agieren, zeigen die Preisträger dieses Awards. 268 Unternehmen bzw. deren Projekte wurden nominiert, 64 überzeugten die hochkarätig besetzte Jury. Die Jury-Vorsitzende Yvonne Zwick (B.A.U.M. e.V.): "Die Zahl der Nominierungen stieg dieses Jahr um satte 30 Prozent. Das zeigt: Nachhaltiges Wirtschaften bewegt, gute unternehmerische Ideen fallen positiv auf. Die Jury-Diskussionen über die Projekte spiegelten die gesellschaftliche Diskussion - das eine, allgemein gültige Bild von nachhaltigem Wirtschaften gibt es nicht."Schirmherrin Brigitte Zypries, Bundesjustiz- und Bundeswirtschaftsministerin a. D.: "Nachhaltiges Engagement auf allen Ebenen sichtbar zu machen, ist eine Intention des Awards. Er soll aber gleichermaßen auch weitere Unternehmen und Institutionen inspirieren, eigene nachhaltige Projekte zu starten."Der Award: Eine Jury analysierte die eingereichten Nachhaltigkeitsprojekte von KMUs, Großunternehmen, Start-ups, Vereinen und gemeinnützigen Gesellschaften. Neben den ökonomischen verfolgten die Projekte ökologische Ziele wie Rohstoff-Effizienz, Recycling und Naturschutz, aber auch soziale Ziele wie Bildung, Gesundheit und Chancengleichheit. Die Bewertung der Jury erfolgte anhand von vier Fokusbereichen: Wirkungsgrad/Nutzen des Projekts, Innovation, Relevanz für das Kerngeschäft des Unternehmens und die Branche sowie Aktualität. Je nach Anzahl eingereichter Projekte je Kategorie wurden neben dem ersten Platz bis zu drei weitere Preisträger ausgezeichnet.Die Jury: Schirmherrschaft: Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D.), Jury-Vorsitz: Yvonne Zwick (Vorsitzende B.A.U.M. e.V.), Ana-Cristina Grohnert (Vorstandsvorsitzende Charta der Vielfalt e.V.), Dr. Olivia Henke (Vorständin Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima), Prof. Dr. Claudia Kemfert (DIW Berlin Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V.), Lara Obst (Co-Founderin THE CLIMATE CHOICE), Prof. Dr. Yasmin Olteanu (Berliner Hochschule für Technik), Alexandra Quint (Direktorin ASSIDUUS Development), Kerstin Scholtis (Direktorin Steuerung Förderung Inland KfW), Margret Suckale (Aufsichtsrätin HeidelbergCement, Deutsche Telekom et al.), Dr. Michael Brüntrup (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik), Clemens Feigl (CEO & Co-Founder everwave), Prof. Dr. Gunther Friedl (Technische Universität München), Prof. Dr. Holger Hoppe (Technische Hochschule Ingolstadt), Prof. Gernot Klepper Ph.D. (IfW Institut für Weltwirtschaft Kiel), Prof. Dr. Frank Opferkuch (Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm), Prof. Dr. Jakob Rhyner (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), Andreas Streubig (Senior Vice President Hugo Boss), Kai Wuttke (Geschäftsführer Stakeholder Reporting), Christian Buchholz (Redaktionsleiter DUP UNTERNEHMER) und Jochen Dietrich (Journalist, Experte ntv Wirtschaftsmagazine)PREISTRÄGER "Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2022"Kategorien und Unternehmen (Projektname)Bewertungskonzepte1. Platz: Insaas.ai (Nachhaltige Produkte durch KI)Rohstoffe / Beschaffung1. Platz: Röchling Automotive (Röchling-BioBoom)Preisträger: Worlée Chemie / DAW (Mischfruchtanbau von Leindotter)Lieferkette1. Platz: Aldi Nord / Aldi Süd (Haltungswechsel)Preisträger: Responsible Supply Chain Initiative (Responsible Supply Chain Initiative)Produktion1. Platz: Bayerische Flaschen-Glashüttenwerke (Eco2Bottle)Preisträger: Wuppermann (CO2-neutrale Produktion bis 2025)Recycling1. Platz: Agro International (Zirkulärer Taschenfederkern auf PP-Basis)Preisträger: Brita (Recyclingkonzept Kartuschen / Ionenaustauscher)Preisträger: d&b Audiotechnik (Kreislaufwirtschaft professioneller Audiotechnikprodukte)Preisträger: FiltaFry (FiltaFOG Cyclone Fettabscheider)Technologie - Energie1. Platz: Octopus Energy Germany (Tesla Stromtarif Pilotprojekt)Preisträger: Städtische Werke Energie + Wärme (Ausstieg aus der Kohleverbrennung)Preisträger: Stadtreinigung Hamburg (Erweiterte Wärmenutzung in der Müllverwertung)Technologie - Umweltschutz / Gesundheit1. Platz: Heraeus Noblelight (Soluva® Air - UV-Luftdesinfektion)Preisträger: Faiveley Transport Leipzig (Green Air Solution - NET ZERO Klimatisierung)Projekt - Bau / Architektur1. Platz: Moringa (Wohngebäude Moringa Hamburg HafenCity)Preisträger: Buwog Bauträger (BUWOG Kompasshäuser)Preisträger: Lidl (Nachhaltige Filiale Albstadt)Produkt - Bau / Architektur1. Platz: Grohe (Cradle to Cradle® zertifizierte GROHE Armaturen)Preisträger: Nevi Betula Surfaces (nevi betula surfaces: Oberflächen aus Birkenrinde)Preisträger: Seegrashandel (Seegras - der Naturdämmstoff aus der Ostsee)Produkt - Lebensmittel1. Platz: Perú Puro (Schokohelden)Preisträger: Zentis (NaturRein mit Fair-to-Nature Initiative)Produkt - Mobilität / Logistik1. Platz: Unleash Future Boats (Green Boats Engineering)Produkt - Technik1. Platz: Beko Grundig (Waschmaschine mit eingebautem Mikroplastikfilter)Preisträger: 4G System (Rephone)Preisträger: Acer Computer (Umweltbewusste Produktserie Vero)Produkt - Textilien / Bekleidung1. Platz: Wortmann (Tamaris GREENSTEP - Nachhaltiger Schuh)Verpackungs- und Versandstrategie1. Platz: Alexander Bürkle (Mehrwegnetze mit Rückführungskonzept)Preisträger: Luitpold Apotheke (Clever verpackt - modernes Logistikzentrum)Verpackungslösung1. Platz: Repaq - Superseven (Repaq - Zero Waste Folienverpackungen)Preisträger: Buhl-Paperform (SafePac Familie - Polsterlösungen Onlineversand)Dienstleistung - Beratung / Schulung1. Platz: WasteReduction (WasteReduction - Kunststoffkompensation)Preisträger: IHKs Düsseldorf / Mittl. Niederrhein / Potsdam, GIZ (Zertifikatslehrgang Nachhaltiges Lieferkettenmanagement)Dienstleistung - Digitale Konzepte1. Platz: Hüsges (RealTimeExpert - Besichtigung per Livestream)Dienstleistung - Finanzen1. Platz: Commerzbank (klimaVest ELTIF)Preisträger: Evergreen (Innovative, gerechte und nachhaltige Geldanlage für alle)Preisträger: Pangaea Life (Pangaea Life - nachhaltige Versicherung & Vorsorge)Dienstleistung - Mobilität1. Platz: A-Rosa Flussschiff (E-Motion Ship A-ROSA SENA)1. Platz: Hermes Germany (Green Delivery Berlin)Preisträger: Stadtwerk am See (Grüne Karte - ÖPNV, eLadesäulen, Parken, CarSharing)Preisträger: ViveLaCar (ViveLaCarONE® - mehr Raum zum Leben)Onlineplattform - Beratung1. Platz: iCondu (Sustain2030 - SDG-Planspiel)Preisträger: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Plattform norocketscience.earth)Preisträger: Pachamama Culture (Music C-A-R-E-S: Nachhaltigkeitsplattform für Live-Musik)Onlineplattform - Marktplatz / Information1. Platz: DB Station&Service (DB Rad+ App)Preisträger: Helferportal (Vermittlungsdienst für Menschen mit Hilfebedarf)Preisträger: Pfalzwerke (Pfalzwerke EnerCloud)Chancengleichheit1. Platz: SBK Siemens-Betriebskrankenkasse / Gorilla (SBK & GORILLA - Gesundheits- und Bildungsprogramm)Preisträger: Commerzbank (togetherstronger)Gesamtkonzept1. Platz: Holy Pit (HOLY PIT! - Das kluge REFILL DEO)Preisträger: MVliebe Handelsplattform (MVliebe Handelsplattform)Strategie - Große Unternehmen1. Platz: Check24 ("CHECK24 - Sustainability 6.0")Preisträger: WMF (EnvPro@wmf - Environment Process)Strategie - Kleine und mittlere Unternehmen1. Platz: ZF Friedrichshafen (ZF Bielefeld - Ein nachhaltiger Standort)Kampagne1. Platz: Schwörerhaus (Schwörer-Nachhaltigkeitsjahr 2021)Preisträger: LBS - Westdeutsche Landesbausparkasse (LBS Vorausdenker Wettbewerb)Preisträger: Wertgarantie (Aktionsprogramm Reparieren statt Wegwerfen)Aufklärung / Weiterbildung1. Platz: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Report "Bauen für eine bessere Welt")Preisträger: GVO Versicherung (GVO TV - Mal Zeit GVO)Gemeinnützige Initiative1. Platz: Hyundai Motor (Hyundai & Healthy Seas für saubere Meere)Preisträger: Aktion Baum (Pflanzgarten Warstein)Preisträger: BNP Paribas (One Million Hours to Help - #1MH2H)