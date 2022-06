FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Daimler Truck nach dem Kursanstieg der vergangenen Wochen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 29 auf 30 Euro angehoben. Noch sei trotz der geopolitischen Lage, gestiegener Rohstoff- und Energiepreise sowie anhaltender Liefer- und Logistikprobleme keine Eintrübung der Lkw-Nachfrage zu verzeichnen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er halte jedoch einen rückläufigen Auftragseingang in den kommenden Quartalen für wahrscheinlich, was die Geschäftsentwicklung der Folgejahre belasten könnte./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2022 / 07:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 07:50 / MESZ

