Dr. Andrea Siviero (ETHENEA): "Soft Landing" immer schwieriger

08.06.2022 -

Das Wachstum wird weltweit nachgeben bei erhöhtem Risiko von Stagflation und Rezession.

Die Inflation wird länger höher bleiben mit der Gefahr, sich fest zu verankern und Zweitrundeneffekte auszulösen.

Eine (fast) weltweit straffere Geldpolitik im Bemühen, die Inflationserwartungen unter Kontrolle zu halten und das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale einzudämmen. Die Fiskalpolitik könnte hilfreiche Unterstützung leisten, um eine Rezession zu vermeiden.

Die Gefahr politischer Fehltritte ist groß, vor allem in den USA.

Eine sanfte Landung ist immer noch möglich, gestaltet sich aber immer komplizierter.

Die Weltwirtschaft befindet sich in einer schwierigen Phase und die Unsicherheit ist sehr groß. Vor dem Hintergrund nachlassenden Wachstums, anhaltender Inflation und restriktiverer Wirtschaftspolitik sind der Krieg in der Ukraine und der COVID-19-Ausbruch in China ernsthafte stagflationäre Schocks, die politische Entscheidungsträger vor Herausforderungen stellen und das Wirtschaftswachstum gefährden.

Das Abwärtsrisiko für die Weltwirtschaft ist seit dem ersten Quartal erheblich gestiegen. Das Basisszenario für die Weltwirtschaft wurde herabgestuft, um geringerem Wachstum und höherem Inflationsdruck Rechnung zu tragen. Der IWF hat sein Basisszenario für das weltweite Wachstum im Jahr 2022 von den 4,4 % in seiner Prognose vom Januar auf 3,6 % nach unten korrigiert. Die Inflationsprognose für 2022 liegt nun bei 5,7 % für die Volkswirtschaften der Industrieländer und bei 8,7 % für die der Schwellenländer.

Der Krieg in der Ukraine mit den anschließenden Sanktionen des Westens und die COVID-19-bedingten Lockdowns in China stellen einen kombinierten negativen Angebots- und Nachfrageschock dar, der zu höheren Energie- und Rohstoffpreisen, nachlassendem Vertrauen von Verbrauchern und Unternehmen, Engpässen in den Lieferketten und Verwerfungen im internationalen Handel führt. Ohne eine Lösung für diese exogenen Schocks könnten die Wachstumserwartungen in den kommenden Monaten weiter nach unten korrigiert werden.

Die Einkaufsmanagerindizes (PMIs) bestätigen das Nachlassen der Dynamik im zweiten Quartal des Jahres. Der Global Composite PMI fiel im April auf 51 (von 52,7 im März), wobei der Rückgang im Dienstleistungssektor noch größer war. Die Anspannungen in den Lieferketten und der Preisdruck sind weiterhin erheblich. Die Wachstumsaussichten fallen von Region zu Region unterschiedlich aus. Gründe hierfür sind asynchrone Konjunkturzyklen, unterschiedliche politische Maßnahmen und die Tatsache, dass die Länder in unterschiedlichem Maße vom Konflikt in der Ukraine und dem damit verbundenen Energieschock betroffen sind.

Aufgrund der Ausweitung des Handelsdefizits und des schleppenden Aufbaus von Lagerbeständen schrumpfte die US-Wirtschaft im 1. Quartal 2022 annualisiert um -1,4 %. Die Nachfrage der Verbraucher sowie Investitionen der Unternehmen waren jedoch weiterhin solide. Die Lage am Arbeitsmarkt ist mit einer Arbeitslosenquote von 3,8 % und schnell steigenden Löhnen sehr gut. Die Inflation ist hoch und beharrlich. Im April lag die Gesamtinflation bei 8,3 % und die Kerninflation bei 6,2 %, wobei es erste Anzeichen dafür gibt, dass sie ihren Spitzenwert fast erreicht hat.

Die US-Notenbank hat einen aggressiven Straffungszyklus eingeleitet, durch den die Fed Funds Rate wahrscheinlich bis zum Jahresende auf den geschätzten neutralen Wert von etwa 2,5 % steigen wird, und die Fed hat gerade mit der quantitativen Straffung begonnen. Bei einer soliden Wirtschaft und einer sehr guten Beschäftigungslage sieht die Fed die Möglichkeit einer sanften Landung und ist überzeugt, dass sie Spielraum für eine weitere Straffung der Geldpolitik hat und die Gesamtnachfrage reduzieren kann, ohne eine Rezession zu verursachen.

Noch ist jedoch unklar, ob es der Fed gelingen wird, die Inflation auf das angestrebte Zielniveau zu senken, ohne eine Rezession auszulösen. Es bestehen allerdings kaum Zweifel daran, dass sie ihre Politik weiter straffen wird, bis die Inflation unter Kontrolle ist.

Die Eurozone bietet ein trüberes Bild. Die Wirtschaft der Eurozone wuchs im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal mit einer schwachen Rate von 0,3 %. Infolge des Konflikts in der Ukraine korrigierte die Europäische Kommission ihre Wachstumsprognose für 2022 von 4 % auf 2,7 % nach unten. Die Wirtschaftsdaten fielen in jüngster Zeit gemischt aus. Die PMIs stabilisierten sich nach dem markanten Einbruch vom März im Mai auf niedrigem Niveau. Die Lage am Arbeitsmarkt ist mit einer Arbeitslosenquote von 6,8 % und moderaten Lohnsteigerungen weiterhin gut. Bei genauerer Betrachtung erkennt man jedoch die Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine und höherer Energiepreise. Das wirtschaftliche Vertrauen bröckelt erheblich, die Industrieproduktion leidet unter Störungen der Lieferketten und hohen Energiepreisen, und die Auftragseingänge gehen zurück.

Die Inflation stieg im Mai auf ein Allzeithoch von 8,1 % und die Kern-Verbraucherpreisinflation (VPI) kletterte auf 3,8 %. Energie- und Lebensmittelpreise treiben die Inflation in die Höhe, aber sie weitet sich nun auch auf andere Sektoren aus. Die EZB nahm eine restriktivere Haltung ein, um die Inflationswartungen unter Kontrolle zu halten, während die Fiskalpolitik auch 2022 weitgehend akkommodierend bleiben wird. Die EZB wird ihr Anleihenkaufprogramm im Juni 2022 abschließen und sehr wahrscheinlich ihren Leitzins im Juli anheben, mit dem Ziel, bis zum Jahresende bei einem Leitzins von null Prozent anzukommen. Es birgt jedoch erhebliche Risiken, dass die EZB ihre Zinsen vor dem Hintergrund einer Konjunkturschwäche anheben wird, und es besteht die Gefahr, dass eine straffere Geldpolitik kaum Auswirkungen auf die Inflationserwartungen haben wird, da diese vorwiegend auf hohe Energie- und Rohstoffpreise zurückzuführen sind. Die Fragmentierung des Marktes (Spreads zwischen den Kern- und den Peripherieländern) ist eine weitere Sorge der EZB, die einen flexiblen Ansatz erforderlich macht.Wir glauben, dass die EZB wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, die Zinsen so weit anzuheben, wie zurzeit auf den Märkten erwartet wird. Trotz des Optimismus im Zusammenhang mit der Wiederöffnung der Wirtschaft und des Beginns der Tourismussaison werden Probleme durch den Konflikt in der Ukraine, eine höhere Inflation und die Wachstumsverlangsamung in China weiterhin die Wirtschaftsleistung in der Eurozone beeinträchtigen.

In China kühlt sich die Konjunktur schon seit einiger Zeit ab. Trotz einer vorübergehenden Erholung in den ersten Monaten von 2022 haben der erneute Ausbruch der Omikron-Variante und die Null-Covid-Politik verbreitet zu Lockdowns geführt. Hierdurch wurde die Wirtschaftstätigkeit erheblich gestört. Dank eines guten Jahresanfangs und politischer Unterstützung wuchs das BIP im Jahresvergleich um +4,4 %, aber die wirtschaftliche Entwicklung bleibt schwach und war im April von einer markanten Kontraktion gekennzeichnet. Auf dem Nationalen Volkskongress wurde massive politische Unterstützung versprochen, und der chinesische Staatsrat kündigte ein beeindruckendes Maßnahmenpaket an, um eine zu starke Wachstumsverlangsamung zu verhindern.

Bei geringer und sinkender Inflation (Gesamt-VPI bei 2,1 %) und schwacher Nachfrage seitens der Verbraucher beschleunigt die Chinesische Volksbank (PBoC) die Bereitstellung von Liquidität und senkte die Zinsen, um die Wirtschaft zu stützen. Die Fiskalpolitik wird weiterhin sehr akkommodierend bleiben. Wir gehen davon aus, dass die politische Unterstützung erst nach und nach Wirkung zeigen und wahrscheinlich frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2022 Einfluss auf das Wirtschaftswachstum haben wird.

China hat jedoch zu kämpfen, um seine auf eine strikte Eindämmung von COVID-19-Ausbrüchen ausgerichtete Gesundheitspolitik mit der Unterstützung für seine schwächelnde Wirtschaft in Einklang zu bringen. Da Präsident Xi Jinping eine dritte Amtszeit als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas anstrebt, nehmen wir an, dass diese Spannung bis ins vierte Quartal des Jahres anhalten wird und die chinesische Wirtschaft sich schwertun wird, das offizielle Ziel eines BIP-Wachstums von 5,5 % für dieses Jahr zu erreichen.

Die Widerstände für die Volkswirtschaften nehmen zu, erhöhen die Abwärtsrisiken und engen den Spielraum für eine sanfte Landung ein. Verschiedene Faktoren werden beim Lauf der Dinge eine Rolle spielen:

Die Dauer des bewaffneten Konflikts in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Rohstoffpreise, das wirtschaftliche Vertrauen, Investitionen und die Produktion. Die Auswirkungen und die Dauer der COVID-19-Lage in China im Hinblick auf Lieferkettenprobleme und Binnennachfrage sowie ihr Einfluss auf die Inflation und das Weltwirtschaftswachstum. Arbeitsmärkte und Konsumausgaben, da Verbraucher eine erhebliche Verknappung ihres real verfügbaren Einkommens aufgrund der Inflation zu spüren bekommen. Der makroökonomische Politik-Mix: Wird die Fiskalpolitik bei weltweit restriktiverer Geldpolitik (mit den bemerkenswerten Ausnahmen von China und Japan) dazu beitragen, eine weitere Rezession zu verhindern?

Angesichts eines bedeutenden stagflationären Schocks bei stärkerer Abhängigkeit von russischer Energie und wenig fiskalpolitischem Spielraum läuft die EU Gefahr, in eine Rezession zu geraten. Mit einer stärkeren Wirtschaft und geringerer Beeinträchtigung durch den Ukraine-Konflikt sind die USA besser aufgestellt, um eine Rezession zu vermeiden. Die Fed bewegt sich jedoch auf einem extrem schmalen Grat, und die Gefahr eines geldpolitischen Fehltritts (übermäßige Straffung) ist groß und sollte nicht unterschätzt werden.

