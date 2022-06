Linz (www.anleihencheck.de) - Am 07.06.2022 hat die australische Notenbank (Reserve Bank of Australia, RBA) den Leitzins auf 0,85% angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Als Grund nenne die RBA die steigende Inflation (aktuell +5,1%). Die Notenbank sei zuversichtlich, dass die Inflation 2023 bereits wieder im Zielband von 2% - 3% notieren werde. Die Erwartung sei nachvollziehbar. Inflationswerte seien ein 12-Monats-Vergleichswert. Heiße überspitzt formuliert: Seien auf Sicht der nächsten zwölf Monaten die Rohstoffpreise konstant, würden diese auch keinen Inflationsdruck verursachen. Zumindest in der Statistik. Die Brieftasche leide weiter an der Zapfsäule. ...

