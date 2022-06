Unterföhring (ots) -Wer nicht kochen kann, muss hören. Oder zuschauen. Starkoch Alexander Kumptner ("The Taste") lädt ab 4. Juli immer montags bis freitags um 19:00 Uhr ungleiche Paare in seine neue Kochshow "Doppelt kocht besser" ein. "Doppelt kocht besser" ist die erste Kochshow im deutschen Fernsehen, bei der auch diejenigen Spaß haben, die so gar nicht kochen können. Denn am TV-Herd steht kein Profi, sondern ein Mensch, der sehr wenig bis gar keine Erfahrung beim Kochen hat.Gastgeber Alexander Kumptner: "'Doppelt kocht besser' ist keine klassische Kochshow. Die Zuschauer:innen und auch ich bekommen vollkommen ungefilterte Einblicke in Küchen - und in zwischenmenschliche Beziehungen. Und sehen, wie es bei den Menschen zu Hause zugeht... nur extremer. Das ist maximal witzig und schon alleine deswegen liebe ich diese Show. Außerdem steht bei uns am Herd, wer NICHT kochen kann. Bei welcher Kochshow ist das denn bitte sonst so?"Pro Episode treten jeweils drei Paare, die in einer engen Beziehung zueinander stehen (Paare, Eltern und Kinder, Geschwister, Freund:innen etc.) im Wettkampf gegeneinander an. Am Herd steht derjenige Teil des Paares, der selten oder nie kocht. Via Knopf im Ohr bekommt er von seiner Teampartner:in Anleitungen, Tipps und Hilfestellungen. Doch bei steigendem Stresslevel kocht bei den Paaren gelegentlich mehr als das Nudelwasser über...In einer Blindverkostung am Ende entscheiden Alexander Kumptner und die nicht kochenden Teilnehmer:innen, welche Kreation gelungen ist und welche nicht. "Doppelt kocht besser" basiert auf der französischen Show "Cheri(e) c'est moi le chef!" und wird produziert von Constantin Entertainment im Auftrag von SAT.1."Doppelt kocht besser" - ab 4. Juli immer montags bis freitags um 19:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Pressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: barbara.stefaner@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5243377