In den Zeiten des Klimawandels sind Infektionskrankheiten auf dem Vormarsch, die eng mit dem Temperaturanstieg korrelieren. Neue Therapien sind gefragt, wie beispielsweise antivirale Substanzen. Damit steigen auch Investitionen in Forschung und Entwicklung, erläutert Dr. Uwe Färber, Senior Healthcare-Inverment-Analyst und wissenschaftlicher Referent mit Schwerpunkten in der Infektiologie, Onkologie und Epigenetik. Der Mensch lebt schon seit Jahrhunderten mit Infektionen durch Bakterien, Pilze, Protozoen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...